Twitter restablece la insignia azul para medios y famosos

Twitter restableció las insignias azules a algunos medios y celebridades, después de haber eliminado el sello distintivo a los usuarios que no pagaban por ello, una medida rechazada por muchos de los interesados.

Elon Musk, que compró Twitter a finales de octubre por 44.000 millones de dólares, había prometido deshacerse de la marca azul que un usuario obtenía tras verificarse su identidad y el cumplimiento de ciertas condiciones.



La empresa comenzó a quitar masivamente la insignia el jueves, por lo que miles de cuentas aparecieron sin la insignia de verificación.



Para contar con el distintivo azul es necesario pagar mensualmente 8 dólares desde el jueves, una cuota que permite acceder a otras ventajas del "Twitter Blue", que incluye más visibilidad y menos anuncios.

Pero menos del 5% de los 407.000 perfiles verificados se suscribieron al nuevo plan, según Travis Brown, un desarrollador de programas que monitorea las plataformas de redes sociales desde Berlín, citado por la agencia de noticias AFP.

El viernes y el sábado varios famosos recuperaron sus sellos distintivos sin ninguna contraparte aparente, entre ellos el escritor Stephen King, el campeón de la NBA LeBron James y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.



Musk tuiteó el viernes que estaba "pagando unas cuantas (suscripciones) personalmente".

La insignia fue restablecida para algunos medios, entre ellos AFP y el New York Times, cuya marca es de color dorado, reservado a organizaciones que paguen al menos 1.000 dólares mensuales.

Muchos de los que obtuvieron involuntariamente el distintivo azul dejaron claro que no se habían suscrito, ya que el sello se convirtió en un símbolo de apoyo al magnate Musk, dueño de Tesla y SpaceX.

Luis Miguel anunció su gira y Twitter se llenó de memes

El Sol de México abrirá su gira en Argentina desde el 3 de agosto, pasando luego por Chile, Estados Unidos y su propio país. ¡Mirá el impacto en los fans!

El pasado 19 de abril, Luis Miguel aprovechó su día de cumpleaños para hacer el anuncio que todos esperaban: a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, el artista confirmó su Tour 2023 que iniciará en Argentina el próximo 3 de agosto y lo llevará, luego, por Chile, Estados Unidos y México.

Con sólo un video que tiene de cortina el clásico "Amor, amor, amor", la estrella mexicana detalló cada una de las fechas que involucrarán su gira, especificando que en Argentina estará presentándose el 3, 4 y 6 de agosto.



Aunque aún es pronto para saber en qué estadio se estará presentando y a partir de cuándo se venderán las entradas, lo más probable es que a la brevedad esta información salga a la luz, lo que conllevará que todos los seguidores y seguidoras de Luismi salgan desesperados a buscar su ticket.

Por supuesto, el posteo no tardó en llenarse de visualizaciones, likes y comentarios, donde se destacó el mensaje de una fan que hizo un especial pedido a uno de los mejores cantantes de la música a nivel mundial: "Te esperamos, Rey. Ya sabés el playlist que queremos. Que no nos falte La Incondicional, Hasta que me olvides y todas las viejitas".

No obstante, algunas horas después, muchos fanáticos y fanáticas comenzaron a reaccionar con diferentes memes al reciente anuncio del Sol de México. Algunos expresaron su felicidad por la llegada en breve de uno de los mejores artistas de todos los tiempos, mientras que otros se mostraron frustrados porque el tour de 'Micky' sólo se llevará a cabo en Argentina, Chile, Estados Unidos y México, dejando afuera a países como Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, entre otros.

*Luis Miguel anuncia tour 2023*



Yo: pic.twitter.com/moFe9UOZpk — Miriam Adaneli (@MiriamAdaneli) February 14, 2023