Un sector del FdT presiona por competir en las PASO

La mesa política del Frente de Todos dejó más dudas que certezas sobre el reordenamiento de la interna. Mientras Sergio Massa y Cristina Kirchner eligieron el silencio y tejen alianzas bajo hermetismo, un sector del oficialismo presiona por definir el candidato presidencial en las PASO. En las últimas horas, se sumaron a esta movida varios precandidatos de bajo perfil.

Si bien hace tiempo que Daniel Scioli confirmó su intención de ser nuevamente quien dispute el sillón de Rivadavia, ahora se agregaron otros dirigentes políticos como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el líder a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, y Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación.

Sin jugadores de peso, el kirchnerismo se disputa entre llevar varios precandidatos que definan el ganador en la interna de agosto; sacar un “tapado” de la galera; salir a medir a un dirigente del ala dura, como Eduardo “Wado” de Pedro, o jugar todas las fichas por Cristina Kirchner o Sergio Massa.

Lo que está claro es que, más allá de lo que dicen públicamente, ninguna de las tres patas de la coalición gobernante está dispuesta a ceder la lapicera y por eso, un debilitado Alberto Fernández sale a dar pelea con los dirigentes cercanos que considera más fuertes: Rossi, Victoria Tolosa Paz, Aníbal Fernández y Santiago Cafiero; mientras que Cristina Kirchner y Sergio Massa negocian la mejor opción para no perder poder territorial.

Candidato unificado o definir en las PASO, la grieta que agiganta la interna del Frente de Todos

Tanto desde el cristinismo como desde el massismo creen que, ante el avance libertario, la mejor opción es llegar a agosto con un único candidato fuerte, tanto para presidente como para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Hasta ahora, en el albertismo reclamaban hacer uso de las PASO para definir “los mejores candidatos”, y había plantado a Rossi para Nación y a Tolosa Paz para la Provincia, pero en las últimas horas se sumaron Grabois -con línea directa a Cristina Kirchner, pero enfrentado a Massa-, que se manifestó dispuesto a disputar y coquetea con De Pedro para la fórmula, y Lozano, que se fue del BNA con fuertes críticas al Gobierno.

Máximo Kirchner se mostró con los principales referentes del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, que agitan el operativo clamor CFK 2023 (Foto: La Cámpora).

“No creo en los candidatos únicos, no creo por la magnitud de la crisis que vive la Argentina. Puede haber candidatos con más o menos intención de voto, pero no convocar al pueblo a un debate, no armar distintas propuestas, me parece que es atentar contra las posibilidades de sumar más cantidad de votos, de volver a enamorar a la sociedad”, dijo el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

Navarro ya le había pedido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que habilite las PASO en la provincia de Buenos Aires -algo que el ala dura k resiste porque considera que es poner en riesgo al único candidato que puede acercar un triunfo-, y, tras el anuncio de Alberto Fernández de que no irá por la reelección, proyectó el mismo reclamo para las elecciones nacionales.

En este contexto, de indefiniciones, Grabois -que teje una alianza entre la UTEP y el movimiento piquetero no aliado al kirchnerismo para sumarse en los próximos reclamos- anunció que su límite es Massa y advirtió que no acompañará una fórmula integrada por el titular del Palacio de Hacienda aunque se lo pida la propia Cristina Kirchner.