Tucumán tiene la tasa más alta de contagios por dengue

Casi todas las provincias del país reportaron casos. El Noroeste es la región más afectada del país, ya que las tres provincias con mayor tasa de enfermos por cada 100.000 habitantes son Tucumán, Salta y Jujuy. La perspectiva para las próximas semanas es que la curva comience a descender y que se ameseten los casos, pero aún así el país estaría informando números récord de contagios y la preocupación más evidente es la circulación de una nueva variante de la enfermedad que complica la gravedad de los pacientes.

La Unidad de Datos de Infobae analizó los 15 Boletines Epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación y las provincias más afectadas -detrás de los distritos del NOA- según la tasa poblacional son Santa Fe, Santiago del Estero y CABA, con 360, 357 y 204 contagios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En contraste, Neuquén, San Juan y Mendoza, tienen una tasa de menos de un contagio sobre esa base poblacional. Río Negro es la jurisdicción con menos casos acumulados, solo cinco y todos son importados.

Tucumán

Es la jurisdicción con la tasa más alta de contagios con 729 casos por cada 100.000 habitantes, y un total de casos confirmados de 12.409, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Epidemiología al 16 de abril, dados a conocer el el pasado sábado. Sin embargo, los números más actualizados de la provincia para el 17 de abril indican que ya se contabilizaban 17.578 casos de dengue en la semana epidemiológica 16, lo que elevaría la incidencia de contagios a 1.000 por cada 100.000 habitantes.

Miguel Ferrer Contreras, secretario ejecutivo médico del Siprosa, dijo que “desde la peor semana, que ha sido la número 13 (dos semanas antes de la última medición), hasta acá hemos notado un descenso, o sea, bajó en la semana 14 y bajo un levemente en la semana 15″; sin embargo, esperan confirmar esta tendencia en la sala situacional del próximo lunes, pues según aclaró la Semana Santa y el feriado no permiten mirar los datos con exactitud.

Además, el funcionario provincial remarcó que los datos que se informan desde la Dirección Nacional de Epidemiología tienen un retraso de casi dos semanas, y por ello hay una diferencia de lo que se reporta Tucumán y lo que informa la Nación. El análisis de los boletines oficiales realizado por Infobae muestra que los datos tienen hasta dos semanas de retraso, lo que no deja apreciar con exactitud la caída de la curva de contagios en Tucumán.

Por su parte, el epidemiólogo Julián Antman explicó que el dengue es una enfermedad que aparece por ciclos, entre tres y seis años, y que debido a esto se repite este nuevo brote, tras el último ocurrido en 2020, cuando se contabilizaron más de 50 mil casos. Asimismo, enfatizó en que “hay que tener en cuenta que el cambio climático y situaciones que genera la propia humanidad hacen que este mosquito se reproduzca y que se adapte a cada espacio”, por lo que, si no se toman medidas a largo plazo, se verán epidemias de dengue más seguidas y en ciclos más cortos.

Otra de las razones por las que ha ido en aumento la enfermedad se debe a la variante del dengue DEN-2 que es la que más circula: “Lo que vemos es que están circulando, según la información oficial, bastantes casos en muchas provincias de DEN-2. Y eso no había pasado en años anteriores”, detalló. Antman, ex Gerente Operativo de Epidemiología de CABA, advirtió sobre los riesgos de esta cepa para personas que ya habían sufrido dengue en años anteriores. “La variable de la existencia del mosquito es la posibilidad de casos susceptibles. Para que los casos sean susceptibles tienen que no haber tenido DEN-1 o DEN-2, (y) si tuvieron DEN-1 pueden llegar a tener DEN-2 y ser más grave”.

Según las variaciones de la enfermedad: Tucumán, una de las jurisdicciones más afectadas por el brote, sólo presenta casos del serotipo DEN-2. Por su parte, en las provincias de Salta, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen circulación de dos tipos de serotipos: DEN-1 y DEN-2.

Progresión de los casos durante 2023

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hasta el pasado 16 de abril se notificaron en el país 56.324 casos de dengue, de los cuales 51.634 adquirieron la infección en la Argentina. Sin embargo, según pudo relevar Infobae esta cifra ha ido creciendo en cada jurisdicción durante la última semana y el total nacional ya superaría los 65.000 contagios, lo que convertiría a este brote en el peor de la historia argentina.

En lo que va de 2023, hay cinco veces más contagios en comparación con la misma semana epidemiológica de 2020. Sobre esto el especialista Antman analizó que “lo más probable es que esto realmente sea más que en los años anteriores. Todavía falta para que desciendan los casos, por lo menos un par de semanas largas, y eso va a hacer que todavía tengamos muchos más casos que ahora. Y por lo que veo va a superar probablemente lo que fue en el año 2020″.

El análisis realizado por Infobae sobre los 15 Boletines Epidemiológicos de Nación revela que desde la semana epidemiológica número 6, los contagios en el país se comenzaron a triplicar, pasando de 94 a 323 casos acumulados en tan solo siete días. Un crecimiento del 244%.

Durante la semana epidemiológica 9 se reportaron 2.717 contagios alcanzando un aumento del 123%, con referencia a la semana anterior que se confirmaron 1.195 personas afectadas. A esa fecha, seis provincias aún no reportaban casos, y cinco confirmaban sus primeros contagios. Por su parte, las principales jurisdicciones con dengue fueron Santa Fe que reportaba más de mil contagios y Tucumán con más de 700.

En el último reporte epidemiológico de la Nación se contabilizaron un total de 15.067 casos nuevos, lo que representó un aumento del 37% en los contagios acumulados.

