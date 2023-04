Camila Lattanzio y su gemela, Flor Lattanzio celebraron por todo lo alto su cumpleaños 22 este viernes en el exclusivo salón de eventos Palacio Leloir. Esta vez, varios de los excompañeros de la cantante en Gran Hermano (Telefe) se dieron cita en esta esperada celebración para las hermanas. Alfa, Nacho Castañares, Lucila Villar ‘La Tora’, Agustín Guardis, Cata álvarez, Ariel Ansaldo, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, fueron algunos de los invitados.

A pesar de la convocatoria, una ausencia fue más que notoria. Coti Romero no pudo asistir al festejo debido a que se encuentra junto a su novio Alexis Quiroga en México. Sin embargo, la correntina les dedicó a las chicas un tuit: “Andaba con los preparativos para el viaje y ya me venía para acá, pero ojalá disfrute hoy con su gente. Perdón Cami por no poder estar hoy tampoco”.

Ya con el paso de los días, sus excompañeros de la casa más famosa del país e incluso el público que seguía el ciclo conducido por Santiago Del Moro ya no dudaron de su edad. Pero la joven adentro del certamen sumó amores y detractores. Algunos comentaban que su voz finita era molesta y que sus actitudes eran cargosas hacia algunos de los hermanitos.

Uno de ellos fue el caso de Marcos Ginocchio, quien luego terminó siendo el ganador del juego, que otorgaba 15 millones de pesos y una casa. Camila lo buscaba para hablar con el salteño, lo perseguía por toda la casa e incluso, intentaba llamar su atención, ya que ella les había asegurado al grupo conformado por Julieta, Daniela y Romina que el joven le gustaba. Pero esa relación no prosperó y ni siquiera llegó a formarse. Marcos la nominaba cada vez que entraba al confesionario y las chicas no tardaron en ponerse en el bando contrario.

Es que Camila también se había acercado mucho a Alfa, y eso no fue visto con buenos ojos por los demás integrantes del certamen, en especial por Romina, quien hasta que la joven llegó, ella era su confidente y su persona de confianza.

Sin embargo, Camila llegó más lejos de lo que se esperaba y fue eliminada apenas dos semanas antes de concluir el concurso. En los últimos días habían entrado al juego los familiares más directos de los participantes y así los seguidores del ciclo pudieron conocer a su hermana gemela, Florencia.

Camila Lattanzio de Gran Hermano apostó a un look quinceañero para festejar su cumpleaños

Camila Lattanzio de “Gran Hermano” festejó su cumpleaños número 22 junto a su gemela, Florencia, en el Palacio Leloir en Ituzaingó. Si bien estuvo lleno de lujos, lo que más llamó la atención en los fanáticos del reality fue el increíble look quinceañero.

Con un estilo adolescente, Camila y Florencia entraron a su tan esperado festejo con dos imponentes vestidos. Entre mucho brillo y polleras de tul rosa y violeta sorprendieron a sus invitados.

El look, que contaba con un body bordado de piedras, un mini-short de raso y la pollera de tul, lo completaron con plataformas al tono.

Después que la primera fiesta, la cual se realizó en un reconocido boliche de zona oeste, había llamado mucho la atención por la ausencia de la mayoría de los hermanitos de la casa. Camila apostó a un nuevo evento masivo en donde la fiesta prometía ser inolvidable y por eso no quiso pasar desapercibida.