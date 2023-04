Cami Homs se pasó al bando de las morochas

“Hermoso. Creo que me gusta mucho más que el rubio”, dijo Cami Homs después de ver el resultado de su cambio de look. La ex de Rodrigo de Paul decidió pasar por la peluquería para hacerse color y se animó un tono castaño con el que sorprendió a sus seguidores. “¿Qué tul?”, les preguntó mientras el estilista Max Jara terminaba de peinarla.

“No estaban preparados para este súper cambio. Miren este pelo nuevo, este color de otoño que hicimos con Cami”, explicó luego el coiffeur en un reel que la modelo compartió en sus historias. Pero, como era de esperar, los comentarios que la comparaban con Tini Stoessel no se hicieron esperar. “Dejá de copiar a la Triple T”, le escribieron haciendo referencia a la cantante y actual pareja del futbolista en un posteo que hizo en su feed ya con el trabajo terminado.

Sin embargo, todo indicaría que la mamá de Francesca y Bautista De Paul ya habría dado vuelta la página. Hace apenas unas semanas, la modelo fue vista a los besos en un boliche de Palermo con el jugador José Sosa, quien actualmente se destaca en el club Estudiantes de La Plata. Aunque, por el momento, ella prefiere decir que sigue siendo soltera.

“Tres preguntas que leí 100 veces cada una”, comenzó diciendo en un video que grabó en modo selfie y hablando bajito, casi susurrando, porque sus hijos estaban durmiendo. “La primera: ¿Qué hacen mis bebés?”, compartió una de las inquietudes. E indicó: “Fran se durmió a las 20:30 y Bauti a las 21″. Luego, Homs se refirió a a su situación sentimental. “La segunda: si tengo novio”, comentó. Y luego enfatizó: “No tengo novio”.

La tercera y la última consulta que quiso responder Cami fue sobre su futuro: si se quedará a vivir en la Argentina, a donde llegó luego de separarse del delantero de la selección nacional de fútbol, o si regresará a España, en donde estaba instalada junto al padre de sus hijos. “Sí, voy a seguir viviendo acá”, aseguró la modelo.

Separación

Luego de su separación de De Paul, Homs tuvo un romance con el empresario Charly Bevenuto que no prosperó y, a partir de allí, la vincularon con otros hombres, pero ella no volvió a confirmar públicamente ninguna relación. Recientemente, en una entrevista con María Belén Ludueña para el ciclo Invencibles, que conduce por República Z, la modelo contó que últimamente es ella quien toma la iniciativa con los hombres.

“Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual, estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas, pero, boluda... soy una más”, aseguró.

Por estos días, Cami se encuentra analizando la propuesta que le hizo Marcelo Tinelli para sumarse al Bailando 2023. “Es cierto que tuve una reunión pero no hay nada confirmado”, expresó la exrubia al ser consultada sobre el tema. Hasta el momento, los dos únicos participantes confirmados serían Tomás Holder y Walter Alfa Santiago, pero el conductor querría sumar lo antes posible a Julieta Poggio y la ex de De Paul.