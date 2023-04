Dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas, seis de ellas de gravedad, como consecuencia de un incendio que se inició en la noche de este viernes en un restaurante italiano de la ciudad española de Madrid producto de una pizza flambeada.

"Uno de los camareros iba a dar el toque final a un plato con un soplete para flambearlo, llevaba el plato en llamas en una mano y el soplete en la otra, pasó cerca de una columna con plantas y en cuestión de segundos ardió todo", relató al diario El País una testigo que se identificó como Ruth.

"Pese a que llegamos rápidamente, dos de las personas atendidas fallecieron", precisó Montserrat Marcos, supervisora de los servicios de asistencia. Se indicó que doce personas resultaron heridas por las llamas y la gran cantidad de humo que provocó el incendio, que se propagó tan rápidamente por el restaurante italiano en una zona del oeste de la capital española, señaló el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Así es la pizza flambeada que ofrecía el bar

Los muertos en el incendio fueron un joven cliente y uno de los empleados del local

Seis personas continúan hospitalizadas por la gravedad de sus heridas, una de ellas "en situación más crítica", y las demás "en situación estable", detalló el alcalde a periodistas desde el lugar del incendio, donde se podía observar mobiliario quemado en las aceras.

Una de las escenas más terribles del suceso fueron las imágenes de una joven que con el cabello incendiado y sangre en su rostro gritaba "me voy a morir, me voy a morir". Otro de los comensales, todavía en shock, decía "no sé como pudimos salir vivos, todo era fuego y no se podía respirar...".

Los bomberos señalaron que el fuego se debió "a una pizza flambeada, cuyas llamas alcanzaron a la decoración del local", con decenas unas flores plásticas que colgaban desde el techo y adornaban las columnas del restaurante. A poco del incendio llegó al lugar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conmovido por el terrible saldo del siniestro.

Los dos fallecidos por el siniestro en el restaurante, ocupado en ese momento por unas treinta personas, entre comensales y personal, son un trabajador del local y una clienta, especifico el alcalde .

"Hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos", ubicado a solo unos centenares de metros del restaurante, lo que permitió que "en menos de diez minutos desde que se tiene el primer aviso, se apaga el fuego", continuó. "Ha ido la gente corriendo" al cuartel a dar el aviso del incendio, relató Carlos Marín, jefe de guardia de los bomberos de Madrid.

"Si (los bomberos) se hubieran tardado cuatro o cinco minutos más, el número de víctimas mortales hubiera sido más elevado, por las condiciones del fuego y los humos", agregó el alcalde Martínez Almeida. La Policía Nacional abrió una investigación sobre los hechos.