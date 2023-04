Lionel Messi sigue haciendo historia y esta semana recibió tres nuevos premios individuales por su impresionante performance en 2022. El año que será recordado sin lugar a dudas por la conquista del Mundial de Qatar con la selección argentina, le permitió al delantero del PSG sumar también varios trofeos por su rendimiento y ahora hubo tres que llegaron a su vitrina.

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) le envió los premios por haber sido elegido el mejor jugador del año, el máximo goleador internacional y el mejor “playmaker”.

En el primera de las nominaciones “Totalizó 275 puntos después de ganar la Copa del Mundo en Qatar”, informó la IFFHS en un comunicado vertido en su página web a principios de año. La distancia entre sus competidores fue abrumadora porque Messi se impuso por 240 puntos de ventaja frente al europeo, que finalizó en segundo lugar. Kylian Mbappé alcanzó los 35 puntos, mientras que Karim Benzema llegó a los 30 para cerrar el podio. Los otros futbolistas, que obtuvieron un escaso puntaje en la elección, fueron Luka Modric con 15 y el delantero del Manchester City, Erling Haaland con 5 unidades.

Es la sexta entrega realizada de este título. Las primeras fueron entre 1988 y 1990 con ganadores dispares, ya que el neerlandés Marco Van Basten había sido premiado en las primeras dos ediciones, mientras que el alemán Lothar Matthaus ganó en la última. Por un pedido de FIFA, el premio dejó de ser entregado hasta 2020. Su vencedor en los dos años pasados fue Robert Lewandowski.

También se quedó con el trofeo a máximo goleador internacional, categoría en la que solo se tuvo en cuenta los tantos en selecciones y en competencias internacionales con clubes. Con 18 goles en la Albiceleste y 4 con la entidad parisina en la Champions League, la Pulga se alzó con la estatuilla. Uno por detrás, apareció Mbappé.

El capitán de la Argentina sumó además el premio por haber sido el “Mejor Creador de Juego del Mundo”, como lo había sido entre 2015, 2016, 2017 y 2019). En esta ocasión, el Diez acumuló 170 puntos, 55 más que Modric y 130 que De Bruyne, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Ahora, es el futbolista que más veces se impuso en esta categoría, superando a su ex compañero del Barcelona y actual técnico del club catalán, Xavi Hernández.Por otro lado, Messi fue elegido por FIFA como el mejor del 2022 en la gala de The Best y además fue seleccionado como el mejor futbolista del Mundial de Qatar, torneo que cambió su año, su carrera y su vida.

El mensaje que le envió Xavi Hernández a Lionel Messi para convencerlo de su regreso al Barcelona

El actual entrenador del blaugrana aconsejó a La Pulga para que tenga un cierre positivo con el club donde es leyenda

En el próximo mercado de pases, las miradas volverán a estar sobre Lionel Messi y la decisión que tome respecto a su futuro. La Pulga tiene contrato vigente con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio del corriente año y cada día que pasa lo vinculan a un regreso al FC Barcelona, donde logró los títulos más importantes a nivel clubes. El papel de Xavi Hernández será trascendental en las negociaciones y en las últimas horas se filtró un mensaje que le habría mandado el entrenador al campeón del mundo con Argentina.

Según informó el periodista español David Bernabeu Reverter, el ex volante se comunicó con el rosarino para darle un consejo. “Solo te queda una cosa por hacer en el fútbol, dejar bien el club de tu vida”, reveló el emisario del diario Sport. El director técnico ya está trabajando puertas adentro para que todo termine en un final feliz y hasta llegó a reunirse con Marc André Ter Stegen, capitán y arquero que tuvo algún cortocircuito con Messi, quien le dio luz verde al regreso del astro.

Vale recordar que el portal reveló el ofrecimiento inicial del Barcelona. “La oferta sería de 25 millones de ficha y una extensión de contrato de un años más otro opcional”, indicaron, que serían poco más de 27 millones de dólares. Detrás de estas dos temporadas está la idea de la entidad de que el argentino pueda participar como un futbolista activo del equipo en los actos del aniversario número 125 que se dará a finales del 2024.