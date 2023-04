El primer mensaje de Cristina Kirchner tras la decisión de Alberto Fernández de no buscar la reelección

A horas de conocerse la decisión de Alberto Fernández de no buscar la reelección en los comicios de octubre próximo, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio un mensaje a la militancia. La comunicación fue a través del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro en un acto en Santiago del Estero.

"A seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, como siempre", le mandó Cristina a Wado en un audio dirigido a los militantes de Santiago del Estero. El ministro del Interior participó del acto tras las elecciones internas del Partido Justicialista donde ganó José Neder.



Le llevé el saludo de @CFKArgentina a los compañeros y compañeras del peronismo santiagueño ❤️ @JoseNederSDE pic.twitter.com/7KT9QWscdx — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 21, 2023



"Sé que bien, sé que están ahí con Wado, con Gildo (Insfrán, gobernador de Formosa), junto con los compañeros y compañeras que van a asumir la conducción del Partido Justicialista de la provincia", dijo Cristina en el audio que el ministro hizo escuchar en el acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ de esa provincia.

"Hola Santiago del Estero ¿Cómo están?", comienza el audio de la vicepresidenta y envió "un saludo muy pero muy grande a todos y todas, y para usted compañero (el senador nacional José) 'Pichón' Neder, el cariño y el afecto de siempre", lo que despertó aplausos entre los asistentes.

"Un abrazo enorme, enorme, a todos y todas", expresó al concluir su mensaje, el primero tras la declinación de Alberto Fernández de ir por la reelección.

Los motivos que llevaron a Alberto Fernández a desestimar ir por la reelección

El presidente Alberto Fernández anunció vía las redes sociales que no se presentará como candidato en las próximas elecciones.Alberto Fernández anunció este viernes 21 de abril de 2023 que no irá por la reelección y se bajó de esta manera de la chande de sumar un segundo mandato como Presidente.

El Presidente de la Nación hizo este anuncio mediante un mensaje grabado a través de la red social Twitter y enseguida se viralizó.

El mensaje de Alberto Fernández



"El contexto económico me obliga me obliga a dedicar todos mis esfuerzo a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina", fue la frase que utilizó para justificar bajarse de la reelección, cerca de los 4 minutos de un video que dura más de 7.

"No tengo en el Frente de Todos un solo adversario, mis adversarios son aquellos que debemos enfrentar en las elecciones", dijo Alberto Fernández, enviando también un mensaje a Cristina Fernández: "demosle la lapicera a cada uno nuestros militantes".

"Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una Patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas", apuntó.

Los motivos de Alberto Fernández para no ir por la reelección

En casi ocho minutos, el Presidente repasó los cuatro años de gestión y todas las situaciones que tuvo que atravesar el Gobierno. En sus principales declaraciones, el mandatario explicó que "no tiene enemigos" dentro del Frente de Todos y que el "Peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes".