JxC siguió con cautela el anuncio del Presidente

En la coalición opositora creen que la decisión de Alberto Fernández estuvo acelerada por la crisis y no mejorará las chances electorales del Frente de Todos.

No hubo sorpresa, pero el anuncio de Alberto Fernández de no ir por la reelección despertó también lecturas cautelosas en Juntos por el Cambio. Entre sus principales referentes hay consenso en la idea de que la decisión del Presidente no modifica las chances electorales del Frente de Todos, pero sí que podría ordenar al oficialismo y eso obligará a la coalición opositora a acomodar su propia interna. Por otra parte, la gravedad de la crisis económica sigue despertando alertas.



“No mueve el amperímetro. Va a ordenar la interna de ellos y esta relación de canibalismo que había entre ellos. Ahora quedan dos actores principales: Cristina y Massa, que se matan pero de una forma menos visible. Habrá que ver cómo se desarrolla esa relación”, analizaba uno de los principales armadores políticos de Patricia Bullrich, minutos después del anuncio del Presidente.

La misma lectura que en el PRO, se replicaba en la UCR y en la Coalición Cívica: Alberto Fernández se bajó de un lugar al que “nunca estuvo subido realmente”.

“Crónica de un final anunciado. Nadie pensaba seriamente que iba a ser candidato”, resumió un armador de Horacio Rodríguez Larreta. Misma expresión, pero tomada literalmente y con la palabra “muerte” en vez de “final”, utilizó un dirigente cercano a Mauricio Macri.

Bullrich, Macri, Larreta y Vidal (en la pantalla), en un encuentro del PRO. (Foto: archivo Juntos por el Cambio)

“La cuestión ahora pasa principalmente por cómo JxC se ordena, como fortalece se unidad y trata de lograr una PASO competitiva. En vez de ver lo que hace el Frente de Todos tenemos que ver lo que hacemos nosotros”, agregó en diálogo con TN el presidente del la CC, Maximiliano Ferraro.

En los últimos días, y así lo reconocen incluso en el ala dura del PRO, los principales referentes opositores bajaron a conciencia los niveles de conflictividad luego de la crisis que se desató por las elecciones porteñas. La semana que viene podrían reunirse de los presidentes de partido con la intención de organizar una reunión de la Mesa Nacional de la coalición para el mes que viene.

Bullrich eligió mantener distancia, al menos en las primeras horas. “Piensa que es un problema de ellos, está más preocupada por lo nuestro”, dicen en su entorno, donde advierten que se referirá al tema si es consultada en una entrevista. María Eugenia Vidal tampoco salió rápidamente a opinar.

Larreta se enteró de la noticia en una recorrida de campaña en Rosario: “Una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner”, dijo en una conferencia de prensa. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, se pronunció en Twitter y advirtió que ningún candidato oficialista podrá remontar “este caos social y económico”.

La opinión, al frente de los principales partidos que integran la coalición opositora, es que la decisión presidencial no modifica el panorama político en lo que refiere a las chances electorales del Frente de Todos.

“El problema del Frente de Todos no es una candidatura, no es Cristina o Alberto, o Massa, es lo que hicieron como Gobierno, y en la situación en la que está el país los posibilidades son muy bajas”, sintetizó un diputado opositor.

Pero esa lectura convive con otra y tiene que ver con el momento en el que Alberto Fernández -después de resistir discursivamente durante meses y de que sus principales voceros políticos fueran al choque, públicamente y en off, con el kirchnerismo duro- decidió anunciar que no buscará su reelección.

La decisión presidencial -creen en Juntos por el Cambio-, se aceleró por el contexto económico, tras una semana de fuertísima inestabilidad cambiaria.

“Fue un intento para evitar que estalle por los aires una situación que no se se sostenía más”, opinó un halcón del PRO. “Lo que no está claro es que vaya a funcionar. El Gobierno usó una carta y tampoco le quedan muchas más”, agregaba una paloma del partido amarillo.