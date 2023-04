El BCRA trabó la compra de divisas en bancos, ¿Qué pasará el lunes?

Este viernes, en medio de una fuerte escalada de los paralelos y mientras se espera que el dólar soja 3 tome impulso, ahorristas e importadores no pudieron comprar dólares a través de los bancos y eso generó preocupación en la City porque empezaron a correr rumores que vinculaban esta restricción a alguna medida del Gobierno para impedir esas operaciones explícitamente. Pero lo cierto es que se trató de un parate ocasionado por cuestiones técnicas derivadas del proceso de puesta en vigencia de nuevas restricciones a la compra de divisas.

Recordemos que el Banco Central (BCRA) realizó varias adecuaciones en las normas de Exterior y Cambios a través de la Comunicación “A” 7746 y, entre ellas, dispuso que, dentro del adelanto de información sobre el pedido de divisas para importadores en el mercado oficial de cambios (MULC) que deben realizar las entidades financieras, se incluya la información de si el proveedor es contraparte vinculada o no.

Fuentes oficiales revelaron que lo que se busca es incorporar “información necesaria para impedir operaciones fraudulentas y poder contar con la cooperación de los países que son socios comerciales”, según publica Ámbito. Asimismo, a partir de ahora, los bancos tienen que reportar con dos días hábiles de anticipación al regulador monetario las operaciones de cambio mayores a u$s10.000, lo que también ralentizará todo el proceso.

Hasta ahora, solo se exigía CUIT del importador, monto y código de operación (que identifica el motivo de la misma), por lo que, tal como explica Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, “ante estos nuevos requerimientos, los bancos tuvieron que comenzar a adecuar los sistemas de control a las nuevas normas”.

Un proceso de adaptación para los bancos

En consecuencia, una fuente del sector bancario informó que, “para adaptar los sistemas, estuvo caída en muchas entidades la compra o venta de dólares, de títulos, etcétera, ya que no se pueden hacer cambios en el sistema cuando está funcionando”.

Y, dado que la circular en cuestión se emitió el jueves a la noche, señalaron que viernes, sábado y domingo, las áreas pertinentes estarán adaptando todos los sistemas para poder volver a ponerlos operativos. Así, descartan que se trate de algún pedido del Gobierno para que las entidades no vendan dólares. “Se trata de adaptar la operatoria a la normativa que aprieta más el cepo de las importaciones”, describen.

En el Gobierno explican que la operatoria se retomará lo antes posible, “según la velocidad con la que los bancos puedan adaptar sus sistemas para que los clientes accedan al mercado”. Por eso, ahora, la duda es qué pasará en los próximos días.

¿Habrá operaciones cambiarias el lunes en bancos?

“Ojalá ya funcionen el lunes”, desean en un banco. Pero reconocen que es muy posible que eso no suceda. “Puede que sí, puede que no. Estas adaptaciones llevan tiempo”, explican. Pero ya se comenta en la City que, entre lunes y el martes, habrá muy poco acceso al mercado cambiario, por lo que se prevé que en esos dos días habrá poca demanda, seguramente.

Entre tanto, todo lo que no hayan podido operar este viernes se acumula para el día hábil siguiente, por lo que esta situación no voltea los pagos. Y lo mismo aplica para las operaciones que se realicen el lunes, en caso de que persista la dificultad. “A lo sumo lo demora uno o dos días y se acumula todo para el tercero”, explica una fuente. Y aclaran que esta no es la primera vez que sucede. Ya pasó muchas veces en las que hubo que adaptar los sistemas previamente.

Lo cierto es que, tal como explica Quintana, este viernes, los cambios a la operatoria con divisas generaron un escenario favorable para los objetivos oficiales de acumulación de dólares, ya que, “en un contexto de demanda inexistente de divisas, la autoridad monetaria pudo alzarse con el segundo monto de compras más importantes del mes en curso”. Así, el acumulado de abril revirtió el resultado negativo exhibido hasta este jueves y pasó ahora ser positivo en unos u$s81 millones.

FUENTE: Ámbito