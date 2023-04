La carta de Fede Bal que hizo llorar a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri dejó por un momento la polémica que se reavivó con Marixa Balli y vivió un momento muy especial al aire este viernes cuando se quebró en vivo por la carta que le dedicó Fede Bal en el día de su cumpleaños número 68.

La conductora de Mañanísima, Ciudad Magazine, se emocionó cuando Estefi Berardi leyó la carta que su hijo le escribió y después incluso salió al aire para saludarla.



"Te dije que te amo, que sos la mejor mamá del mundo, en las buenas y en las malas. De alegría y de momentos difíciles estamos hechos", remarcó Fede en su conmovedor texto.

Y profundizó emotivo: "Hasta cuando casi te dejo sola en este mundo. O hasta cuando casi me dejaste a mí. Agradezco esas desgracias porque me hicieron abrazarte y amarte con locura cada vez más. Todo sucedió por algo y por algo muy potente".

"Miles de veces nos peleamos y admito que yo soy el que siempre más se enoja, que se hace el duro y el distante. Pero en el fondo sé que no podría estar un minuto en este planeta sin saber que estás, con ese amor descomunal que tenés para mí", finalizó el actor.

Carmen Barbieri no pudo evitar llorar mientras escuchaba esas palabras y después le dijo a su hijo: "Es el que más me critica y el que más me enseña. Es un gran tipo con todos los defectos del mundo que puede tener un ser humano y con muchas virtudes. Mi hijo es una gran persona".

En el verano estalló el escándalo de la separación de Sofía Aldrey y Fede Bal que estuvo varios días en tema de debate luego de las infidelidades que habría descubierto ella.

En este sentido, Fede Bal siguió adelante con su agenda de trabajo y tras la separación volvió a referirse a su lado sentimental en el ciclo Resto del Mundo, El Trece.

De recorrida por las calles de Munich, Alemania, el conductor pasó por delante de una escultura típica que ayuda a los hombres a conseguir pareja.

“Llegamos acá y encontramos esta escultura, que es muy importante”, dijo Fede Bal, dándole pie a la guía Julieta a explicar a qué se refería.

“Esta es Julia, Julieta como la conocemos en castellano, y es un regalo de la ciudad de Verona a Munich”, dijo la especialista de la zona, en referencia a la protagonista de la obra de William Shakespeare.

Y agregó: “Y si te fijás, tiene una parte del cuerpo especialmente brillante porque la historia dice que los que quieren conseguir pareja, los varones, tienen que venir y tocar esa parte. Y las mujeres, tienen que poner una rosa o una flor bajo el brazo”.

A lo que Fede comentó pícaro: “Yo no estoy para tocarlo, vengo con problemas medio de romance”. Y la guía reconoció: “No te preocupes, que acá en Alemania también nos enteramos”, señaló la guía turística. Y el conductor añadió: “Ah, ¿sí? ¡No puedo escapar de ningún lado!”.