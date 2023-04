Alberto Fernández anunció que no será candidato a presidente y que no irá por la reelección. Lo hizo el viernes 21 de abril a través de un video en sus redes sociales. “El 10 de diciembre entregaré la banda a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas”, afirmó el jefe de Estado. Su decisión respecto a las elecciones 2023 fue difundida en la previa del Congreso del PJ y desde la Casa Rosada aclararo que se pondrá al frente del armado electoral del Frente de Todos.

Mientras se esperan nuevas definiciones tras el anuncio del presidente, hasta el momento hay al menos 16 aspirantes que confirmaron públicamente su intención de encabezar las boletas presidenciales en el próximo turno. Algunos de ellos, probablemente, no podrán imponerse en sus internas partidarias y quedarán en el camino, mientras que otros dirigentes -por su capacidad para traccionar votos- llegarán con listas propias a las primarias.

En esa carrera de obstáculos aparecen dos fechas clave. El 14 de junio vence la fecha para la inscripción de las alianzas electorales, donde podrían definirse realineamientos políticos y posibles rupturas (o nuevos acuerdos de unidad) en los espacios ya existentes. Diez días después, el 24 de junio, será la última oportunidad para presentar las listas de los precandidatos que competirán en las urnas.

A continuación, todos los dirigentes que aparecen en el escenario de la disputa electoral nacional:

Frente de Todos

Daniel Scioli (PJ)

El embajador argentino en Brasil confirmó su intenciones electorales presidenciales. “Cuenten Conmigo”, definió en una carta que comunicó la semana pasada. Scioli respalda a Alberto Fernández, pero no ocultó sus deseos de volver a presentarse con una candidatura nacional como lo hizo en 2015, cuando resultó derrotado contra Mauricio Macri.

Juan Grabois (Frente Patria Grande)

Junto al gobernador Axel Kicillof, Juan Grabois ratificó públicamente su intención de competir con una candidatura propia y fustigó contra la posibilidad de que Alberto Fernández apunte a la reelección. “El año que viene no podemos tener otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer”, sentenció en un acto en La Plata.

Por otra parte, un nombre que aparece como probable es el del actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien confirmó hace pocas hora que si el Presidente no buscaba la reelección, iba a evaluar la posibilidad de competir.

Además, Sergio Massa aparece como una opción tanto para sectores afines tanto al kirchnerismo, que se apoya en el respaldo al ministro de Economía de Cristina Kirchner, como también del albertismo, que aprueba su gestión al mando del Palacio de Hacienda.

Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta (PRO)

El jefe de Gobierno porteño oficializó su precandidatura presidencial con un mensaje pretendidamente dialoguista y “antigrieta”.”No se trata de ser Presidente; quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, dijo en un video publicado el 23 de febrero en sus redes sociales.

Patricia Bullrich (PRO)

Todavía no realizó su acto de lanzamiento, pero Patricia Bullrich está embarcada en la carrera presidencial luego de que declinara su candidatura en las elecciones legislativas de 2021. La presidenta del PRO se ofrece como el ala “dura” y confrontativa del sector de “los halcones” de Juntos por el Cambio, y busca diferenciarse principalmente de la figura de Rodríguez Larreta.

María Eugenia Vidal (PRO)

En medio de la disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich, María Eugenia Vidal optó mostrarse como una opción más dentro de JxC al presentar días atrás las oficinas en las cuales planificará su campaña presidencial, en una actividad que contó con la presencia del ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, la boleta propia está condicionada ante cualquier decisión a la que aspire el fundador del PRO. ”Si Mauricio (Macri) es candidato yo no voy a competir. Siento que si él quisiera postularse, competir con él no es el camino que yo seguiría”, aclaró la ex gobernadora bonaerense.

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal)

Miguel Ángel Pichetto anunció el 2 de marzo que será precandidato a presidente en las elecciones 2023. Después de haber sido compañero de fórmula de Mauricio Macri en los comicios presidenciales de 2019, el auditor general de la Nación manifestó sus aspiraciones a ocupar el Sillón de Rivadavia. “Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible”, manifestó a través de sus redes sociales.

Elisa Carrió (Coalición Cívica)

A comienzos de febrero, la ex diputada nacional sinceró que rol jugará en las elecciones nacionales y confirmó su precandidatura a Presidente. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó la jefa de la Coalición Cívica.

Gerardo Morales (UCR)

El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, lanzó el 15 de marzo su precandidatura presidencial en el teatro Gran Rex. “Ya es hora de que Cristina se vaya a su casa”, expresó desde el escenario y afirmó: “Acá está la Unión Cívica Radical de pie, acá está Juntos por el Cambio de pie, con nuestros principios, nuestros valores, y acá estamos para transformar el país, para que haya trabajo para nuestro pueblo, para dar vuelta la Argentina”.

Libertarios

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, está anotado en la carrera presidencial luego de la performance de las elecciones legislativas de 2021 que lo posicionaron a nivel nacional. Este fin de semana viajó hasta Río Negro y Neuquén para transmitir su último respaldo a los candidatos a gobernador de su espacio en esas provincias, Ariel Rivero y Carlos Eguia, respectivamente, antes de las elecciones, previstas en ambos casos para el próximo 16 de abril.

Peronismo Federal

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey anunciaron en simultáneo que serán candidatos a presidente en las elecciones de este año dentro de “un espacio político superador, por fuera de la grieta”. En esas declaraciones públicas, anticiparon que no irán “a ninguna PASO con el kirchnerismo”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron.

Frente de Izquierda

Myriam Bregman (PTS)

Los diputados Myriam Bregman y Alejandro Vilca lanzaron prematuramente su fórmula -a presidenta y vice, respectivamente en 2022 por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS). En ese momento, intentaron mostrar una propuesta política propia mientras se multiplicaba la repercusión en la interna de Juntos por el Cambio.

Gabriel Solano (PO)

Además de la propuesta de la abogada de derechos humanos, la coalición de partidos del trotskismo cuenta también como competidores la fórmula que encabeza Gabriel Solano con Romina del Plá, por el Partido Obrero (PO). Este sector acusa de “electoralismo” al PTS y enarbola, en contraposición, la protesta llevada adelante por el Polo Obrero en reclamo de mayor asistencia económica a los movimientos sociales.

Celeste Fierro (MST)

La dirigente de MST ya se había presentado en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT-U en el año 2021. En ese momento resultó derrotada por Bregman, pero logró instalarse como referente de su espacio. “Es un gran orgullo poder representar las banderas de las luchas socio ambientales, de la juventud y de las y los trabajadores”, dijo Fierro al lanzarse este año.

Guillermo Moreno (Principios y Valores)

Guillermo Moreno es precandidato a presidente de la Nación por el partido Principios y Valores. “El peronismo ya tiene su primer precandidato a presidente”, expresaron desde la organización en el comunicado que anunció el acto de lanzamiento del 17 de marzo. “Principios y Valores es la única fuerza política con un plan económico para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y reindustrialización de la Argentina”, agregaron, en referencia al “Plan Económico Peronista” presentado por el ex secretario de Comercio Interior en julio de 2022.

Jesús Escobar (Libres del Sur)

Desde el espectro de izquierda, y por fuera de la coalición trotskista, el partido Libres del Sur lanzó el año pasado la candidatura a presidente del chubutense Jesús Escobar. Nacido en El Maitén, Chubut, hizo prácticamente su vida en Neuquén, donde ocupó distintos cargos provinciales como diputado, convencional constituyente y funcionario municipal de la ciudad.