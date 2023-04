Básquet: Los rivales de Argentina camino a París 2024

Haberse quedado afuera del Mundial 2023 fue un golpe para la Selección Argentina. Sin embargo el equipo albiceleste debe intentar pasar de página rápido, ya que dentro de poco empieza el nuevo gran objetivo: clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. La tarea no será sencilla porque habrá que jugar dos torneos y enfrentar a grandísimos equipos, pero tampoco es imposible porque el equipo de Pablo Prigioni puede aspirar aún a una de las cuatro plazas que tiene a su alcance.

En ese camino, FIBA confirmó a los 40 países que jugarán sus respectivos repechajes continentales para intentar llegar a los Juegos. Los primeros rivales a los que deberá enfrentar Argentina en el Repechaje Americano serán Bahamas, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Uruguay e Islas Vírgenes y sólo el mejor de este torneo accederá al Repechaje Mundial, donde habrá 24 equipos repartidos en cuatro torneos de seis participantes en el que el ganador de cada uno de esos se llevará los cuatro boletos finales para la gran cita del deporte.

El Repechaje Mundial se nutrirá con cinco selecciones que lleguen desde los clasificatorios de sus continentes: uno de América, otro de Asia, uno de África y dos de Europa. Los 19 restantes vendrán del Mundial, y aquí es donde el asunto se torna un poco más complejo.

La clasificación a los Juegos Olímpicos

La Copa del Mundo que se jugará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Indonesia y Filipinas entregará ocho plazas a París 2024: dos para América, dos para Europa (sin contar a Francia, el organizador), una para África, una para Asia y otra para Oceanía, por lo que los otros 19 lugares en el Repechaje Mundial se definirán según las posiciones finales de la Copa del Mundo:

-Un equipo de África (el mejor ubicado en la Copa del Mundo que no esté directamente clasificado a los JJ.OO.).

-Un equipo de América (el mejor ubicado en la Copa del Mundo que no esté directamente clasificado a los JJ.OO.).

-Un equipo de Asia (el mejor ubicado en la Copa del Mundo que no esté directamente clasificado a los JJ.OO.).

-Los 16 equipos siguientes mejor ubicados en la Copa del Mundo FIBA que no se hayan clasificado directamente a los JJ.OO.

Fuente: Olé