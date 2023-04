Uefa Europa League: al menos un argentino ganará el título

Las copas europeas están llegando a su fin y este jueves en la Europa League se definieron los 4 semifinalistas. Con gran presencia argentina, en la jornada se jugaron los cuartos de final donde hubo partidos atractivos, goleadas y resultados ajustados.

Quizás la llave más atractiva era el enfrentamiento entre Manchester United y Sevilla pero, luego del empate 2 a 2 en la ida, el conjunto español goleó al inglés 3 a 0 en el Sánchez Pizjuán y avanzó a semifinales. Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Erik Lamela fueron titulares en el local mientras que Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho no pudieron estar por lesión en los Diablos Rojos.

Sevilla, que es el máximo ganador del torneo, enfrentará en semifinales a otro de los candidatos: Juventus de Italia. El conjunto italiano empató ante Sporting de Lisboa este jueves pero por la victoria en la ida se clasificó a la siguiente ronda. Di María fue titular en la Vecchia Signora mientras que Paredes y Soulé estuvieron en el banco. Mateo Tanlongo, el ex Rosario Central, fue suplente en el equipo portugués.

El otro cruce de semifinales lo protagonizarán Bayer Leverkusen, club donde juega Exequiel Palacios y Roma, el club de Paulo Dybala. Este jueves, Bayer venció 4 a 1 en Bélgica al Unión Saint-Gilloise pero el mediocampista argentino campeón del mundo no estuvo presente. El partido de ida había sido empate en 1.

Roma, también goleó a su rival en el partido de vuelta por el mismo resultado pero en un partido mucho más sufrido. Tras perder la ida 1 a 0, el conjunto italiano vencía a Feyenoord por 1 a 0 en la vuelta pero a los 80 minutos, los neerlandeses llegaron al empate. Cuando parecía que Roma se quedaba afuera, apareció Paulo Dybala al minuto 90 y marcó el 2 a 1 para mandar el partido a tiempo extra.

Los cruces de semifinales

Ida

Juventus vs. Sevilla - 11/5 en Italia

Bayer Leverkusen vs. Roma - 11/5 en Alemania

Vuelta

Sevilla vs. Juventus - 18/5 en España

Roma vs. Bayer Leverkusen 18/5 en Italia

Fuente: El Litoral