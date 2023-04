El equipo de Calabrese no quiso hacer el programa el día de hoy

Conocida la muerte del chef Guillermo Calabrese, el ciclo que conducía en canal 9, Qué mañana Cala (de 10 a 12) informó que no saldrá al aire. “El equipo y sus compañeros están muy golpeados por la noticia”, indicaron desde esa señal en un breve comunicado. Es por eso que desde la dirección de la señal decidieron que el programa que le precede, Telenueve al amanecer, se extienda hasta las 12.

Calabrese ayer había encabezado su show al igual que todos los días. Y se había despedido de los televidentes como un día más. Qué Mañana con Cala es un magazine en el que se cocina, se tratan diversos temas con un grupo de panelistas y se presenta música en vivo.

Sorpresivo fallecimiento

Respecto de las circunstancias de su fallecimiento, allegados a la familia informaron a LA NACION que como el cocinero vivía en Pilar y hoy muy temprano debía realizar una grabación en el canal, prefirió pasar la noche en la casa de su hija, en Palermo.

De hecho, en el programa de ayer, luego de que el chef se despidiera con un “Hasta mañana, los quiero mucho”, uno de los panelistas, el periodista de espectáculos Daniel Navarro, le había dicho: “Cala, mañana vengo a las 6.30 para desayunar con vos”.

De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de hoy, la hija llamó al SAME para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático y tras realizar las maniobras del caso, no lograron reanimarlo.