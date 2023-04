Rocchia Ferro avizora un año magnífico para Tucumán

A pesar de la sequía y de las inestabilidad financiera que atraviesa el país, el industrial azucarero, Jorge Rocchia Ferro avizora un año magnifico para Tucumán respecto a la producción tanto de azúcar como de alcohol. El también presidente de la Unión Industrial de Tucumán admitió además, que el sector metalúrgico con sus vaivenes, está en un muy buen momento a partir de la actividad minera.

El referente de la firma azucarera Los Balcanes demuestra su optimismo ante una nueva zafra azucarera al expresar que "el mercado interno estará absolutamente cubierto y la exportación de azúcar también estará cubierta este año. También el plan etanol estará cubierto, eso es muy bueno para la actividad".

Sostuvo que "no hay ninguna chance de que falte azúcar. Todo lo contrario, tenemos en Tucumán un excedente de más o menos 300 mil toneladas de azúcar y eso nos lleva a cumplir con toda la demanda y el remanente va al alcohol".

Sin dejar de lado todos los problemas económicos que se presentan en el país, el industrial afirmó que "vamos bien, no es cierto que no estemos bien. Estamos dentro un contexto muy feo, que nos está llevando esa República llamada Buenos Aires, pero necesitamos que los que están acá traigan los fondos que tienen afuera y eso es lo que hace la industria azucarera, que invierte recursos propios. Y me parece que podemos tener un año magnífico".

En tal sentido, Rocchia Ferro indicó que "tenemos que tener la inteligencia de los que hacemos alcohol que por más que hoy ese costo es el 50% más barato de lo que yo vendiera una bolsa de azúcar". Además, reconoció que para la actividad el dólar oficial es bajo y el dólar agro no alcanza al sector.

Sin embargo, reconoció que el gran negocio en estos momentos es el alcohol y no necesita tanto del dólar subsidiado al expresar que "este gran negocio se irá proyectando en el tiempo y yo lo escucho al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hablar del Litio, pero hoy lo tenés al alcohol. Hay que darle más manija al alcohol y por eso estamos pidiendo aumento de cupo, mejores condiciones para poder trabajar y aumento del precio".

Rocchia Ferro adelantó que en los próximos 60 ó 90 días estarán trabajando con cañas transgénicas en sus campos, una variedad resistente al glufosinato y al HB4, lo que le permitirá a la empresa mejorar las 300 mil hectáreas posibles en Tucumán y llegar a la provincia de Santiago del Estero con una mayor superficie de caña de azúcar.