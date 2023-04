Mendoza: dictaron prisión preventiva para Cacho Garay

La justicia de Mendoza le dictó la prisión domiciliaria al comediante Juan Cacho Garay, luego de que el fiscal de la causa le ampliara la imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada en contexto de violencia de género.

Fuentes judiciales informaron este jueves que el fiscal Daniel Carniello amplió la imputación a “Chacho” Garay por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada por la relación de pareja, todo en concurso real y en contexto de violencia de género".



Garay, de 55 años, ya había sido imputado por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”, tras ser detenido el 12 de abril pasado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, por una denuncia de su esposa, Verónica Macias Bracamonte.

El humorista fue detenido en esa instancia y recuperó la libertad tras el pago de una fianza, aunque se le impuso una exclusión de la vivienda familiar ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, para que la denunciante pudiese volver al hogar.

Mientras tanto, la causa avanzó con nuevas pruebas y el fiscal que lleva la instrucción amplió la imputación al comediante y le dispuso la prisión domiciliaria en la causa por violencia de genero.

La doble imputación se sumó luego de algunas declaraciones que dio la víctima durante una entrevista televisiva, en el cual contó que el humorista la obligaba a tener relaciones sexuales con otras personas, que solía retenerla contra su voluntad y que la había amenazado de muerte.

“De acá, salís muerta”: la ex de Cacho Garay expuso las amenazas que le habría hecho el humorista

Verónica García Bracamonte, expareja de Cacho Garay, rompió el silencio y contó que empezó a sufrir amenazas de muerte tras denunciar al humorista por violencia de género. “En las horas de ayer apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza’”, sostuvo en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece).

Uno de los hechos más lamentables que comentó la denunciante es que intentó realizar la denuncia policial, pero no lo consiguió. “Fui a la comisaría y me trataron re mal”, se lamentó.

El escabroso hallazgo en el baño de Cacho Garay: encontraron un hacha y él debió explicar para qué la usaba

Un nuevo detalle trascendió alrededor de la denuncia por violencia de género que Verónica Macías Bracamonte, expareja de Cacho Garay, interpuso contra el humorista en días anteriores. En las últimas horas, se reportó el presunto hallazgo de un hacha en el baño del artista.

El periodista Juan Etchegoyen amplió información sobre este hecho al aire de Mitre Live (Radio Mitre 790 AM) y comentó que la existencia de la peligrosa herramienta no era desconocida para su entorno. “Lo que él decía es que la ponía ahí por si le entraban ladrones a su casa, con esto no quiero decir que él es inocente, obviamente”, contó el mediático.

De acuerdo a la lógica del mendocino, la razón por la que guardaba este objeto en el baño es porque durante un secuestro o robo, se suele encerrar a las víctimas en estos espacios, así que en este caso, Garay estaría armado y listo para defenderse.