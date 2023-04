El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de un acto junto a Jorge Macri, precandidato a sucederlo en el cargo, en medio de la dura interna que se vive en el PRO. “Tenemos que trabajar para tener un candidato único en la Ciudad”, afirmó.

“Esa es mi posición, la he dicho y la sostengo”, agregó en una conferencia de prensa en el Registro Civil en la que anunció que unos 80 trámites pasarán a ser gratuitos en la ciudad de Buenos Aires.

Parados uno al lado del otro, Larreta y Jorge Macri buscaron mostrar que la tensión que se vive en el seno de su espacio político habría entrado en un momento de calma. La semana pasada, el mandatario porteño salió de campaña con Fernán Quirós, en un mensaje al corazón del partido y decidido a sostener a su precandidato a jefe de Gobierno porteño. “Esto obviamente hay que leerlo en clave política. Que se muestre con Fernán y con la candidatura de Jorge en suspenso por el tema del domicilio (Macri es intendente de Vicente López)... es una respuesta”, dijo con picardía una fuente cercana a la campaña de Rodríguez Larreta a TN.

El mismísmo ministro de Salud porteño ratificó este martes que su candidatura “sigue vigente”. Quirós relativizó las encuestas que dan a Jorge Macri primero en intención de voto. Y si bien coincidió en que lo mejor sería que la oferta electoral del PRO se simplificara con un único precandidato para competirle al radicalismo, insistió en que “la ciudadanía” es la que debería definir a los competidores antes de las primarias de agosto.

“La opinión social tiene que ordenarse y con eso tenemos que ir a la interna de las PASO”, sostuvo el funcionario porteño.

La decisión de Larreta de realizar elecciones concurrentes -que en los hechos implican realizarlas el mismo día que las nacionales, pero desdoblar las boletas para que los precandidatos porteños no queden atados a una fórmula presidencial- pateó el tablero en la coalición opositora, en momentos en que el PRO se encaminaba a llegar a las elecciones PASO con un solo precandidato para la jefatura de la Ciudad, que se midiera mano a mano con Martín Lousteau, del radicalismo.

En el larretismo creen que sostener las precandidaturas de Fernán Quirós y Soledad Acuña ayuda a limar la figura creciente de Jorge Macri, sumado a que desdoblar las elecciones beneficiaría a Lousteau.

Críticas al Gobierno nacional

Larreta aprovechó el acto para quejarse por el rumbo de la economía en una semana en que el dólar blue perforó los 420 pesos. Sobre los distintos tipos de cambio, sostuvo: “No sabés cuál es, es un infierno, parche tras parche. Los argentinos no saben cuánta plata llevar al supermercado el fin de semana porque te quedás corto con lo del fin de semana pasado, no sabés si podés pagar el alquiler. Es un drama, no se puede vivir más así”.

“Venimos de un gobierno entero que no la pega, no da con el rumbo, no tiene un plan donde dice adónde vamos, el Presidente se ha jactado de que no tiene un plan. Lo de esta semana es un episodio más, teníamos 100% de inflación la semana pasada. Es dramático para la gente, les come el bolsillo, no se llega a fin de mes. Es una angustia en que los argentinos estamos sumidos”, afirmó.