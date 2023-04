El PJ porteño, encabezado por el senador nacional Mariano Recalde, realizará este sábado un plenario de la militancia en el microestadio de Ferro bajo el lema "La Ciudad con Cristina Kirchner ", para ponerle fin a la proscripción que pesa sobre la vicepresidenta y continuar con el "operativo clamor" para que sea candidata en los comicios de este año.

El encuentro comenzará a las 11 con el debate en comisiones mientras que el acto de cierre está previsto para las 13, con la lectura de un nuevo documento en el que se afirma que “A la proscripción la vamos a romper con militancia y organización”.



Este sábado #LaCiudadConCristina ❤️



Nos vemos en el Plenario de la Militancia de CABA desde las 10hs. en Ferro ✌🏼 pic.twitter.com/hRGokkeQfh — Mariano Recalde (@marianorecalde) April 18, 2023



Al igual que en los otros plenarios kirchneristas, como los que se realizaron en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y en Resistencia, Chaco este documento evocará: “Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina”.

"Este sábado La ciudad con Cristina. Nos vemos en el plenario de la militancia en CABA desde las 10hs en Ferro", escribió Recalde en su Twitter en una publicación que está acompañada por un vídeo que contiene un fragmento de un discurso que dio Cristina Kirchner a la militancia en 2015.

"Si ustedes supieran tan siquiera lo bien que me hacen, como me energizan, cómo me transmiten fuerza y voluntad", fue la frase elegida de la exmandataria para lanzar la convocatoria.

Cristina desmiente fake news de Clarín sobre reunión con Jefa de Comando Sur

La vicepresidenta aseguró que no solicitó reunirse con la Generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos.

Cristina Kirchner desmintió este martes una nota del diario Clarín en la que asegura que ella rechazó mantener una reunión con la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson.

"Hace casi un año, el 26 de abril del 2022, recibí en mi despacho del Senado de la Nación a la Generala Laura Richardson y al Embajador de EE.UU., Marc Stanley, por pedido de este último. Este año, ni nosotros hemos solicitado una reunión con la Generala Richardson, ni la embajada lo ha hecho con nosotros. Una vez más y como siempre… CLARÍN MIENTE", tuiteó Cristina.

La jefa del poderoso Comando Sur de los Estados Unidos se reunió este lunes con el ministro de Defensa, Jorge Taiana. Al mismo tiempo, según informó Clarín, a la funcionaria de EE.UU. se le ofreció una reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner, como la que tuvieron el año pasado, pero la respuesta no fue positiva.

La ex presidenta había recibido a Richardson en su despacho del Senado a fines de abril de 2022, en su primera visita a la Argentina. Ahora no se informaron detalles de por qué no fue aceptado el encuentro.

Porqué viajó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a la Argentina



La visita de Richardson fue anunciada hace semanas. Se enmarca en la disputa geopolítica que mantiene el país del norte con China por su influencia en la región. Ambos compiten por la preeminencia en las relaciones con los países de América Latina, a través de diálogo político e inversiones.

Su llegada se dio el domingo por la noche. Fue recibida por el embajador Marc Stanley, quien destacó su agenda con los funcionarios argentinos. “Es un placer darte nuevamente la bienvenida, Gral Laura Richardson”, la saludó el diplomático, anticipando su reunión con Taiana, para “continuar con nuestra sólida relación y enfocarnos en los próximos 200 años de relaciones bilaterales”, agregó.

En marzo de este año, ante el Comité de Defensa del Senado advirtió que China “manipula” a gobiernos de América Latina con necesidades económicas mediante “prácticas de inversión depredadoras”. Dijo que "Beijing continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe".

El comando sur es una unidad del Pentágono. Tiene como misión defender los intereses del país norteamericano en la región. Cuenta con sede en Miami, desde donde controla las bases de Estados Unidos en América Latina, y proporciona entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales, bajo las recomendaciones del Departamento de Estado.