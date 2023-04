Brancatelli enojado con el Gobierno: "Cristina es el camino"

La escalada del dólar es tema del momento en Argentina y quien se manifestó al respecto fue Diego Brancatelli. Si bien el conductor apoya al gobierno de Alberto Fernández, se mostró muy crítico con el mismo. "Pongan lo que hay que poner", expresó furioso.

"440 el dólar ¿Alguien va a explicar qué hacemos? ¿Cómo se sigue?", expresó Brancatelli en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa".

Como si eso fuera poco, finalizó de manera categórica: "Pongan lo que hay que poner". Inmediatamente, el tuit tomó repercusión y se llenó de comentarios, entre ellos, el periodista Martín Amestoy, le contestó: "Me emociona leerte Diegote! Me haces sentir que hay esperanza...". "Igual no te ilusiones que no es con (Patricia) Bullrich ni con (Javier) Milei ehhhh!! Es Cristina el camino", le respondió él.

"Y pero si el camino de Cristina es este con inflación del 7.7 mensual, dólar a 440.-, etc etc etc. O Cristina como VICEPRESIDENTA, y con más poder que su Presidente, ¿no tiene nada que ver decís vos?", retrucó Amestoy. "Me extraña Martin. Sos un pibe inteligente. Cristina Presidenta no sería esto y será mucho mejor. Volver a ser Felices como en 2007-2015", concluyó el periodista de C5N.

Diego Brancatelli fulminó a Viviana Canosa: qué dijo

Días atrás, el periodista criticó duramente a la conductora en una entrevista con “Buena tarde” (C5N), conducido por Lourdes Sánchez y Julieta Camaño. La tildó de "peligrosa", "agresiva" y aseguró que "le hace muy mal al periodismo”.

“Con ella no compartí nada laboral. Pero me parece que ha sido y es oportunista en todo, supo sacarle provecho en cada situación de su vida. Me tiene bloqueado, así que debo haber tenido una discusión con ella porque sus valores y principios son muy distintos a los míos”, comenzó manifestando el panelista de Argenzuela.

“Es una persona que hace mucho daño. Además de ser mal educada, me parece una mujer muy peligrosa, agresiva y le hace muy mal al periodismo y a la política. Es todo lo que no hay que hacer en la vida. Ella hace daño permanentemente, y es sabido cuáles son sus intenciones y qué era las cosas que buscaba, aunque hoy quiera lavar su imagen”, expresó Diego de forma contundente.

Además, agregó: “No compartiría un trabajo con ella, pero me preocupa que la gente la consuma por el grado de perversidad, agresión, mentira, odio y lo que genera de contenido”.

“Uno puede pensar diferente, no coincidir en ideas, pero te podes juntar a comer asado con alguien opuesto a vos y debatir ideas, conversar, llegar a conclusiones, etc. Pero ella hace daño permanentemente, aparte todos conocemos de dónde viene y qué quería”, añadió Brancatelli.

Para cerrar, indicó: “Me preocupa la gente que la consume, yo no gastaría tiempo viéndola”.

