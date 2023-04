Los signos del zodíaco más difíciles de conmover

La astrología del zodiaco analiza cientos de características en el ser humano, a partir del posicionamiento de los astros al nacer. Es que, gracias a sus completos y variados informes, aporta valiosa información sobre los rasgos de cada uno de nosotros.

En esta ocasión, el horóscopo occidental tocó un tema que puede ser importante a la hora de identificar cómo son las personas y cómo se manejan frente al resto, especialmente con sus seres queridos: la empatía. Esta es una característica innata de los individuos, que sirve para poder percibir sensaciones a través de los sentidos y se utiliza para ponerse en el lugar del otro cuando lo necesita.

En esta oportunidad, los expertos en el horóscopo identificaron quienes no poseen esta cualidad. Es decir, los signos a los que nada los conmueve ni los moviliza, al punto de que muchas veces no pueden medir las consecuencias de sus actos porque no se ponen en el lugar del otro.

Los Signos Zodiacales más difícil de conmover

Así como existen personas empáticas, sensibles y que se conmueven fácil, también están aquellas a las que les pasa todo lo contrario. ¿Cuáles son los signos más difíciles de conmover, según la astrología? Te contamos.

Acuario

Estas personas, en comparación con otras, son consideradas poco sensibles. No se destacan demasiado por expresar sus emociones y las personas de Acuario suelen tomar el camino de escapar cuando deben involucrarse en asuntos importantes. Por todos estos rasgos, es que Acuario es considerado como el más insensible de todo el horóscopo.

Aries

Siguiendo en el listado de personas menos sensibles, aparecen los que integran el signo de Aries. Es que, según señalan los expertos en astrología, se caracterizan por no preocuparse demasiado por los demás y no suelen poner atención en los sentimientos que pueden provocarles a los otros. Son individuos que no manejan bien sus impulsos y, cuando quieren expresar algo, lo hacen sin temor alguno.

Sagitario

Luego, ubicamos a los sagitarianos. Este es un signo de fuego que, al igual que los anteriores, no tiene en cuenta lo que pueden generar en otra persona a la hora de expresar sus sentimientos. La razón por la cual sucede esto es porque no reflexionan ante las acciones que realizan y esto los convierte en poco sensibles.

Fuente: C5N