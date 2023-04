El ex técnico del equipo femenino de Boca se negó a declarar

El exdirector técnico del plantel femenino de Boca, Jorge Martínez, se negó a declarar como imputado en la indagatoria ante la Justicia por presuntos hechos de abuso sexual que denunció la jefa de prensa del equipo.

La indagatoria fue ante el juzgado de instrucción 43 a cargo temporalmente de Alejandra Provitola y con la participación del fiscal Eduardo Cubría.

La audiencia fue vía Zoom y en ella Martínez se negó a declarar y dijo que iba a presentar en el futuro algún escrito.

La denuncia la hizo Florencia Marco, jefa de prensa del plantel femenino de Boca, quien trabaja desde el 2006 en el club y años después directamente se abocó al plantel femenino.

Martínez fue denunciado por distintas circunstancias de abuso sexual que según ella ocurrieron en el club y también en giras internacionales donde ambos fueron parte de la comitiva.

Tras los primeros hechos, Marco dijo que hizo la denuncia interna en el club Boca, pero que nunca prosperó y por eso ella fue a la Justicia a acusarlo a Martínez.

Desde Boca aseguraron que se lo licenció a Martínez al resultado de lo que determine la investigación judicial que se abrió recientemente.

Florencia Quiñones es la nueva DT de Boca tras la denuncia contra Martínez

La ex defensora Florencia Quiñones será la nueva entrenadora del equipo femenino de Boca Juniors en reemplazo de Jorge Martínez, a quien apartaron del cargo tras una denuncia por presunto abuso sexual dentro de la institución por parte de Florencia Marco, la jefa de prensa del elenco.

La ex futbolista, que anunció su retiro en 2021 e hizo historia al anotar el primer gol en la era profesional del conjunto de La Ribera y nada menos que frente a River Plate, estaba trabajando en las juveniles de la Selección argentina con los equipos Sub 15 y Sub 17 junto a Christian Meloni.

Ahora, a sus 36 años, tendrá su primera gran chance como entrenadora principal en un equipo de Primera al mando de Boca.

Quiñones, quien también defendió la camiseta de la Selección nacional, San Lorenzo y el Barcelona de España, fue campeona con Boca tres veces del torneo local y ahora intentará repetir la consagración en un equipo que marcha cuarto, con 14 puntos, y que se ubican a dos puntos del líder, UAI Urquiza.

Su llegada se da luego de que el martes pasado el club anunció la decisión de apartar a Martínez del puesto hasta tanto la Justicia esclarezca la responsabilidad en el caso de presunto abuso sexual tal como indica el protocolo de género de la institución.

Por su parte, la denuncia al ahora ex entrenador del plantel femenino fue de Florencia Marco, jefa de prensa del equipo, quien, primero informó el caso al Departamento de Inclusión e Igualdad y luego lo expuso en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, caratulada como abuso sexual simple, con penas estipuladas de seis meses a cuatro años de prisión, y se encuentra bajo secreto de sumario, en etapa de investigación.

Marco, empleada del club desde 2011 y con el equipo femenino desde 2019, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez a partir de su llegada a la entidad, en enero de 2022 y que, incluso, dijo que fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla.

Este último hecho habría ocurrido antes de la histórica clasificación de Boca a la final de la Copa Libertadores en octubre del año pasado, que incluyó un viaje a Quito con Marco y Martínez como parte de la delegación.