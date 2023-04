Silvina Luna mostró cómo es su tratamiento de diálisis

Muchas veces Silvina Luna (42) había hablado de los problemas de salud que tiene, y ahora dio un paso más allá al hacer un video desde una sesión de diálisis de "cuatro horitas", donde mostró el aparato médico que la asiste.

"Es una máquina que es como un filtro para mi riñón. O sea, que me está ayudando a vivir", explicó Silvina detrás del barbijo que usa por estar inmunodeprimida, al punto de necesitar un trasplante.

Luego, fue enfática sobre la rutina que realiza tres veces por semana: "Le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible".

Al final, acarició el equipo mecánico y pidió que le "recomienden un libro o video para ver" y que se le "pasen esas horas".

El posteo en redes sociales de Silvina Luna mostrando su rutina de diálisis

Por otra parte, Silvina Luna escribió un texto en el fuerte posteo que hizo sobre la rutina de diálisis que hace por el mal funcionamiento de su riñón.

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", arrancó.

"Esto lo hago tres veces por semana cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea es seguir viniendo un tiempo más", continuó.

En ese punto, Silvina blanqueó: "A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a cómo me siento organizo el día".

"Mándenme buena energía. ¡Y de esta salimos!", cerró Silvina Luna.