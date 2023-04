El acampe piquetero se hace sentir en la Plaza Independencia

En el marco de una protesta nacional que contempló una vigilia y acampe, desde anoche distintas agrupaciones sociales se instalaron en la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno. Por ese motivo, el tránsito está interrumpido por las calles 25 de Mayo (desde Mendoza) y por San Martín (desde Laprida), mientras se desarrolle esta protesta que encabeza el Polo Obrero.

Este acampe se enmarcó en el plan de lucha "contra el ajuste y el hambre" y apunta a mejorar la situación de quienes integran la economía popular.

El líder nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en declaraciones a la prensa, expresó que "es claro que tiene que haber un aumento en los programas sociales, que está regido por el salario mínimo vital y móvil que también sufre un achicamiento".

Sostuvo que "le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social”,

El reclamo apunta básicamente a lograr una mayor asistencia integral a los comedores, apertura del programa Potenciar Trabajo para los que lo necesiten, sin ninguna baja ni ajuste en la asistencia social. Además, del cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos.