El kirchnerismo no tendrá candidato a intendente en Famaillá

Jesús Salim quedó fuera de la contienda del 14 de mayo. La Junta Electoral Provincial rechazó su planteo y no podrá ser incorporado a la lista de postulantes.

La Junta Electoral Provincial (JEP) rechazó el planteo que había formulado Jesús Salim, de Unidad Ciudadana, para solicitar la incorporación de su candidatura a intendente de Famaillá fuera de los plazos establecidos por el cronograma electoral. De esta manera, el kirchnerismo se quedó sin postulante propio en la “Capital de la Empanada” para los comicios del 14 de mayo.

La decisión fue adoptada a través de la resolución 187/2023, dictada el lunes con las firmas del presidente Daniel Leiva (Corte Suprema de Justicia de Tucumán) y de los vocales Edmundo Jiménez (Ministerio Fiscal) y Washington Navarro Dávila (Ministerio Pupilar y de la Defensa).



El esposo de la diputada nacional “K” Mabel Carrizo se quedó afuera de la contienda por un insólito motivo, según se desprende del propio instrumento emitido por la JEP.

Sucede que las agrupaciones políticas tenían plazo hasta el pasado 12 de abril para registrar sus nóminas de postulantes ante el órgano de control de las votaciones.

Al día siguiente, Salim y el apoderado de "Unidad Ciudadana", Manuel Aráoz, formalizaron una presentación ante la sede de La Madrid al 600 para solicitar la incorporación del ex legislador provincial como postulante a intendente de Famaillá.

Según expusieron, por un "error involuntario" se omitió cargar la candidatura antes mencionada en el Sistema de Gestión Electoral (Sigel)", la plataforma digital habilitada para la inscripción de las nóminas.



La JEP dejó constancia de un informe actuarial en el que se explica que, tras verificar el Sigel, se confirmó que Unidad Ciudadana "no registró lista de candidatos" en la categoría intendente (sí incluyó para concejales de Famaillá). "Asimismo, no presentó documentación conforme cronograma electoral vigente", se agregó en el reporte.

Los argumentos de la Junta Electoral ante el planteo de Jesús Salim

La JEP consignó los argumentos por los cuales, a su criterio, correspondía rechazar el planteo de Salim.

"Ciertamente, no existe ningún antecedente documental o informático que permita verificar la argumentación desarrollada por el peticionante, y que justifique la aplicación del principio de participación alegado (en el escrito rubricado por el apoderado)", sostuvieron Leiva, Jiménez y Navarro Dávila.

Advirtieron que "tampoco surge materialización oportuna alguna por parte del partido presentante de su voluntad de participar, en el carácter peticionado, en los próximos comicios, al no haber registrado informáticamente ni acompañado la documentación pertinente, dentro de la fecha prevista a tales efectos por el calendario electoral vigente".



En esa línea, la Junta interpretó que el requerimiento formulado por Salim "podría devenir violatorio del orden público que rige la materia", dada la jurisprudencia y la doctrina relacionada a la normativa electoral vigente.

Fuente: La Gaceta