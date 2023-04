El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró este miércoles que el Frente de Todos (FdT) "va a ofrecer unas PASO, una alternativa, para poder recuperar el espíritu del peronismo" . También cuestionó la iniciativa de Javier Milei de dolarizar la economía argentina a la que calificó de ser "una mentira de campaña electoral".

"A la gente que está desesperanzada también le vamos ofrecer unas PASO, una alternativa, para poder recuperar el espíritu del peronismo y de los gobiernos de Néstor y Cristina", dijo De Pedro en declaraciones a C5N, tras participar del lanzamiento de "Aerolíneas Argentinas Cargo" en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



Sobre el proyecto de dolarización de la economía que propone el precandidato libertario, el funcionario respondió que "es un año de campaña, es un año de mentiras, de 'fake news' y de volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina como lo hicieron en 2015 y luego cuando gobernaron no solo que no pudieron resolverlos, sino que los multiplicaron a los problemas".

"Por eso no me resulta extraño que algunos dirigentes irresponsables estén mintiendo a la sociedad y proponiendo cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo", continuó De Pedro, quien se refirió al supuesto apoyo de jóvenes a los sectores libertarios.

"Yo soy muy desconfiado de las encuestas", aclaró el funcionario nacional, para quien "hay que ser un poco más desconfiado de lo que se escucha en los medios, aunque sí es cierto que hay un descontento en una parte de la sociedad porque llevamos 8 años, 4 de Cambiemos y 4 de nuestro gobierno, que con la pandemia, la guerra, la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve que hay actitud y provoca la desesperanza".

"Estamos con algunas deudas con parte de la sociedad por lo que para mí todavía hay funcionarios que no funcionan", indicó.

Durante la entrevista, De Pedro planteó que Juntos por el Cambo "quiere el gobierno nacional para llevar adelante un plan de negocios" y recordó que "el Grupo Macri es un grupo económico de la Argentina, el famoso grupo o uno de los grupos económicos que con la dictadura estatizó la deuda privada, su deuda, un grupo económico que tenía una deuda externa, la estatizó, estatizaron la deuda privada".

"A partir de ahí se dieron cuenta que los mayores negocios los hacen con el Estado, así que esa es la casta de empresarios que a lo largo y ancho de los últimos 70 años vienen fundiendo periódicamente a la Argentina", concluyó.

Para el ministro, "el gobierno de Cambiemos lo único que tiene es usar algunas técnicas de comunicación porque cuando tuvieron que gobernar fundieron al país".

Wado de Pedro: "No podemos permitir que vuelvan los que fundieron a la Argentina"



El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, destacó que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fueron parte del gobierno de Fernando De la Rúa.

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, afirmó que no se puede puede "permitir" que vuelvan al Gobierno "los que fundieron a la Argentina" y señaló que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fueron parte de la alianza que se fue "en el 2001 con la gente diciéndole ´basta´". Así lo afirmó en las últimas horas al visitar la ciudad rionegrina de Bariloche, durante una charla brindada en la Universidad Nacional del Comahue.

Con motivo de la conmemoración de los 40 años de democracia, junto al director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), Hernán Brienza, el funcionario nacional llamó a “explicar claramente quién es quién en la política argentina” de cara a las próximas elecciones.