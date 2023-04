Tucumán tendrá un candidato cada 71 electores

En los comicios del 14 de mayo habrá un candidato por cada 71 votantes en Tucumán. Ese número se desprende luego de la oficialización de candidaturas por parte de la Junta Electoral Provincial (JEP).

La de ayer fue una jornada frenética en las oficinas de calle La Madrid al 600. Sucede que dentro del edificio los empleados del órgano dedicaron toda la jornada a cargar los datos de los postulantes que habían cumplido con la documentación exigida, mientras entraban y salían apoderados partidarios y postulantes inquietos por saber si finalmente serían parte de la grilla de largada electoral. Por eso a lo largo del día hubo caras largas y otras de alivio en la transitada vereda de la JEP.



Hasta pasadas las 22 no hubo respiro, ya que el plazo establecido para la oficialización de postulaciones vencía anoche, según el cronograma vigente. Tras el cumplimiento de ese requisito por parte de la JEP, no hubo mayores sorpresas entre las postulaciones centrales. Ya el martes los vocales Daniel Leiva, Washington Navarro Dávila y Edmundo Jiménez habían rechazado una impugnación en contra del gobernador Juan Manzur y este miércoles se conoció que el kirchnerismo no podrá presentar candidato a la intendencia en Famaillá. Esto, debido a la decisión de la JEP de no permitir participar al ex legislador Jesús Salim por, según la resolución, no haber presentado en tiempo y forma la documentación.

Con la habilitación de Manzur se mantienen en carrera las siete fórmulas de gobernador y vice: Osvaldo Jaldo-Manzur (Frente de Todos), Roberto Sánchez-Germán Alfaro (Juntos por el Cambio), Ricardo Bussi-Gerardo Huesen (Fuerza Republicana), Federico Masso-Florencia Guerra (Frente Amplio), Martín Correa-Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda), Raquel Grassino- Luis Toranzo (Política Obrera) y Juan Coria-Liliana Guzmán (Nos Une el Cambio).

Respecto de 2019, serán dos binomios menos los que competirán por el Poder Ejecutivo. De ellos, sólo Bussi repite en su intento por llegar a la Casa de Gobierno.

Sí, en cambio, habrá más candidatos al resto de los cargos electivos en la provincia, en comparación con la última elección provincial.



En los cuartos oscuros



Esta vez serán casi 18.500 postulantes, entre titulares y suplentes, los que disputarán los 347 cargos electivos en disputa (gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales). Es decir, 53 candidatos por puesto en disputa. Este leve incremento, además, implica que la tendencia prácticamente se repetirá y que habrá un postulante por cada 71 electores (casi 1.310.000 votantes tiene Tucumán). En 2019, esa proporción había sido apenas menor: 18.296 candidatos, uno cada 67 electores.



El aumento en el número de candidatos se explica en la mayor cantidad de partidos que firmaron acuerdos de acople en Tucumán. Como en 2019, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio harán uso de listas colectoras para potenciar sus postulantes a cargos ejecutivos (gobernador y vice e intendentes). En el caso de la alianza oficialista, esta vez serán 61 los partidos acoplados, frente a los 55 de hace cuatro años. En cuanto a la coalición opositora, se firmaron 17 convenios con agrupaciones provinciales cuando en 2019 habían sido 16, más la lista oficial de ese momento).

Por supuesto, las combinaciones de acoples serán muchas más si se tienen en cuenta las adhesiones que se firman en cada municipalidad, donde hay centenares de listas de candidatos a concejales y decenas de postulantes de intendentes que intercambian apoyos entre sí. Esto avizora que los mesones de los cuartos oscuros de cada municipio estarán repletos de boletas, nuevamente. El número es abrumador: de las 103 agrupaciones inscriptas en Tucumán, 72 adhieren a las dos principales alianzas electorales registradas para competir el 14 de mayo.

Tras la oficialización de los candidatos se avecinan días intensos en la Junta Electoral Provincial. Hoy comenzarán los cursos de capacitación para las autoridades de mesa y los apoderados partidarios deberán abocarse a la presentación de los modelos de boleta de sufragio.



Ese plazo vence el lunes al mediodía, según el cronograma vigente. Cuatro días después se realizará la audiencia con los apoderados partidarios en las oficinas de la JEP.

Fuente: La Gaceta