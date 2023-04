La idea que tiene en mente Barcelona para la vuelta de Messi

Los rumores sobre la posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona continúan creciendo a pasos agigantados a poco más de dos meses para que finalice su contrato con el PSG (30 de junio). Es por eso que, desde hace un tiempo, la dirigencia trabaja día y noche en las oficinas para intentar encontrar una solución a sus problemas económicos y poder salir al mercado en búsqueda del argentino como prioridad.

En ese sentido, Marca reveló cuáles serían los movimientos financieros que haría el club para tratar de conseguir los 200 millones de euros que adeudan y que lo imposibilitan a moverse con comodidad y hacer planes a futuro. En principio, la primera opción es activar la quinta “palanca” que quedó de esa famosa máquina económica que debió poner en marcha en 2022.

Esa palanca significaría la venta del 24% de Barça Studios, por la cual recibiría algo más de 100 millones de euros. Eso, sumado a la reducción de gastos y posibles ingresos destrabarían el obstáculo más difícil en la “operación retorno”. El mismo medio aseguró que “hay dos empresas expertas en contenidos audiovisuales que están interesadas”.

Cabe señalar que al activar la cuarta palanca el año pasado, el Barcelona vendió el 25% de los derechos a Orpheus Media. Con este 24% alcanzarían el porcentaje aprobado por la Asamblea en aquel momento (49%).

Sin embargo, existe una segunda opción un poco menos factible pero que también está en los papeles de la dirigencia, y es el de vender el 49% de Barça Studios completo a una única empresa. Pero para ello el club deberá recomprar el 25% anterior y dependería de la voluntad de venta de Jaume Roures, propietario de Orpheus Media.

Mundo Deportivo, en tanto, se ocupó de desgranar los números que representarían el regreso de Lionel Messi, y según le informó una fuente cercana al club, los ingresos rondarían entre el 25% y 33% durante los dos años que la entidad azulgrana planea ofrecerle en el contrato.

Este porcentaje pasado a euros sería entre 250 y 300 millones, tal como le revelaron antiguos miembros de la dirigencia que estuvieron en actividad durante el paso de Messi por Barcelona, en concepto de merchandising, entradas y patrocinadores, entre otros sectores.

Al mismo tiempo, y en cuanto a los ingresos por “ticketing”, hay que destacar que durante la próxima temporada el equipo pasará a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic por las reformas que se implementarán en el Camp Nou.

Ésta mudanza golpeará en el bolsillo por la capacidad de un recinto y otro: el Montjuic tiene espacio para 55 mil personas, mientras que el otro alcanza las 98 mil, así como también por el costo de alquiler por la temporada 2023-24, valorado entre 15 y 20 millones.

Contrato por dos temporadas

Teniendo en cuenta todos estos números, y mientras Lionel Messi no acepte la renovación del contrato que le propuso PSG, el Barcelona intentará efectivizar su retorno y hacer de su estancia en el club su “Last Dance” al mejor estilo Michael Jordan.

Sin embargo, la idea de la entidad estaría en acordar un vínculo por dos temporadas para que el argentino pueda participar como un futbolista activo del equipo en los actos del aniversario número 125 que se dará a finales del 2024.

Mientras la dirigencia planifica sus movimientos, el presidente de la liga española, Javier Tebas, se pronunció sobre el caso en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria: “hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición”.

Fuente: Infobae