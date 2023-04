Eclipse Solar Híbrido: cómo afectará a los signos del zodiaco

En Argentina, será entre las 12 y las 3 de la madrugada del 20 de abril, por lo cual no será posible visibilizarlo. Es un fenómeno que no se daba desde el 2005.

En Argentina, será entre las 12 y las 3 de la madrugada del 20 de abril, por lo cual no será posible visibilizarlo.

En Argentina, será entre las 12 y las 3 de la madrugada del 20 de abril, por lo cual no será posible visibilizarlo.

El próximo jueves 20 de abril tendrá lugar el Eclipse Solar Híbrido 2023, un fenómeno muy extraño que no se daba desde abril del 2005, hace dieciocho años. Rubén Nohales Hernández en diálogo con La 100 explicó de qué se trata este particular evento astrológico y cómo afectará a los diferentes signos del zodíaco.

Este Eclipse Solar Híbrido 2023 “astronómicamente es un eclipse solar total, parcial y anular a la vez. Va a haber un eclipse total pero durante menos de un minuto. Pasa por las tres fases: total, parcial y anular”, explicó @rubennohaleshernandez. En Argentina, esto se va a dar entre las 12 y las 3 de la madrugada del 20 de abril, por lo cual no será posible visibilizarlo.

En astrología, los eclipses representan un proceso de transformación, de cambio. En este sentido, resulta importante tener en cuenta qué significado tienen el Sol y la Luna astrológicamente hablando.

“El Sol es la parte más extrovertida, más activa, lo que conocemos más de nuestra identidad. Cuando nos preguntan ‘¿De qué signos eres?’, nosotros respondemos nuestro signo solar”, mencionó el astrólogo y terapeuta.

En cuanto a la Luna, indicó que esta “tiene que ver más con nuestro interior, con un Yo emocional, sensible, interno”. Y luego aclaró: “En palabras clave, el Sol sería ‘yo soy’, nuestra Luna es ‘cómo estoy’”.

Dado que tanto el Sol como Luna son parte fundamental de cualquier eclipse, este fenómeno representa un momento clave para “alinear quién soy y cómo estoy, lo que expreso hacia afuera y lo que me ocurre dentro”. Si bien se trata de un proceso que dura unos 50 días, serán las fechas más próximas al 20 de abril cuando más se sentirán los efectos del eclipse.

Eclipse Solar Híbrido 2023: cómo afectará a los signos del zodíaco

Según informó Nohales, el fenómeno que ocurrirá este jueves tiene la particularidad de darse en el último grado de Aries y enseguida entrar en Tauro, por lo que tendrá interacción con ambas energía.

“En los eclipses tenemos que dejar que algo muera, porque algo va a renacer. Hay un proceso que se va a cerrar, pero siempre que cerramos un proceso es para que otro se abra”, indicó el astrólogo nacido en Madrid que hace más de 10 años se radicó en Argentina.

“Como nos compete con la energía ariana, este proceso tiene que ver con nuestro deseo, nuestro ego, lo que queremos conquistar en la vida”, continuó. Y luego detalló: “Todas las personas tenemos que hacer un cierre de cómo llevamos a cabo esa energía para que se abra otra forma de conectar con ella”.

Un punto clave a tener en cuenta es que el foco no debe ponerse en el afuera sino en uno mismo, en nuestro interior. “Lo que me piden tanto la cuadratura en Plutón como el eclipse en Aries es que yo pueda ir hacia adentro y ver qué es internamente lo que me está frenando”, señaló.

Durante estos días, es probable que transitemos sensaciones de ira, de enojo, de frustración. Esto se debe a que “sentimos que hay algo que se va a cerrar y eso no nos gusta, que una energía se traba. Eso hará que estemos muy irascibles”, aseguró Rubén.

En este sentido, dio un consejo clave para poder transitar este proceso de la mejor manera posible: “Este es momento para evitar conflictos, debates, discusiones. En cambio, se recomienda buscar actividades que nos lleven a la calma para intentar permanecer lo más equilibrado posible”. Esto puede ser desde ir a terapia hasta realizar actividad física, meditar o cualquier actividad que nos permita conectar con nosotros mismos para así descubrir qué es aquello que debemos dejar ir.







Fuente: La 100