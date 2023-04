Wado De Pedro: “Todavía hay funcionarios que no funcionan”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia este miércoles a los inconvenientes por los que atraviesa el país, en una semana signada por el último dato de inflación y la escala en el precios del dólar libre. En ese marco, y luego de responsabilizar en parte a la gestión de Mauricio Macri por la situación económica actual, como autocrítica manifestó que “todavía hay funcionarios que no funcionan” en el Gobierno.

Sin dar nombre, el funcionario mencionó algunos inconvenientes que todavía tiene el oficialismo al momento de gobernar. “Todavía estamos con deudas con un sector de la sociedad”, aseguró.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, lanzó De Pedro en un tono de fuerte autocrítica, en diálogo con C5N.

Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”.

Desconfianza

De igual manera, le dejó un mensaje a los argentinos que miran con desconfianza la gestión del Gobierno. “A eso argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina”.

Y agregó sobre esto: “Lo que entendemos que tiene que cumplir la política que es la política como herramienta de transformación, y no como herramienta de confort personal”.

Asimismo, el funcionario nacional hizo referencia a las encuestas que colocan al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, como eventual ganador en las próximas PASO.

“Hay que verlo eso, yo soy muy desconfío cuando dicen que muchos jóvenes votarían a Milei. Desconfío de las encuestas. Cuando yo vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes. Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y pidiendo la dolarización”, manifestó.

Y aseguró: “Hay que ser un poco más desconfiados de los que se dicen en las redes sociales, de lo que se dice en los medios o de cómo se saca una foto. Es cierto, y lo dije hace algún tiempo que hay un descontento de algunos sectores de la sociedad”.