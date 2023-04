Mundial Sub 20: Mascherano presentó una primera lista de convocados

Mundial Sub 20: Mascherano presentó una primera lista de convocados

Javier Mascherano arrancó sus tareas de cara al Mundial Sub 20 que se disputará a partir del sábado 20 de mayo en Argentina y difundió una primera lista de 37 convocados a iniciar los entrenamientos con vistas al torneo. A la espera del sorteo de este viernes en Suiza, la FIFA debe dar a conocer las sedes elegidas en el país y también confirmar cuándo se tendrá que presentar la lista definitiva con 21 citados para el certamen.

Mientras todo se define, el dato que marca el recambio existente en la Sub 20 es que en este llamado a los primeros entrenamientos hubo ocho futbolistas que estuvieron en el Sudamericano Sub 20 y no integraron la extensa nómina de 37 citados por el DT. Los atacantes Nicolás Vallejo (Independiente) y Julián Fernández (Vélez) son tal vez dos de las ausencias más sobresalientes de esa nómina que completan Francisco Gómez (Racing), Nahuel Génez (Boca), Francisco Marco (Defensa y Justicia), Maximiliano González (Lanús), Axel Encinas (River Plate) y Santiago Castro (Vélez).

Hay que destacar que Macherano puede colocar en el llamado preliminar hasta 55 apellidos y la FIFA exige que esa nómina inicial tenga de mínima 35 futbolistas. El Jefecito prefirió no tener que hacer un corte tan grande en las próximas semanas para llegar a los 21 definitivos que representarán al país en el Mundial y apenas unió dos nombres más al plantel para superar el trazo mínimo.

Más allá de las diferencias entre el llamado mundialista y el del Sudamericano, el DT tuvo que tomar decisiones de peso para dejar afuera a nombres con proyección en los papeles como los de Thiago Geralnik (Villarreal, España), Lucas Pocho Román (Barcelona, España), Benjamín Cremaschi (Inter Miami, MLS), Rafael Pfauser (Friburgo, Alemania) o los arqueros Álvaro Killane (Las Palmas, Italia) y Julián Kadijevic (Modena, Italia). También evitó quemar etapas con proyectos locales que están haciendo ruido en la actualidad a pesar que tienen 17 años: Gianluca Prestianni (Vélez) y Claudio Diablito Echeverri (River) son los casos más significativos.

Entre los 37 convocados, el líder de la Sub 20 sumó a diez de los denominados europibes: Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Román Vega (Barcelona), Franco Carboni (Monza), Máximo Perrone (Manchester City), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Nicolás Paz (Real Madrid), Valentín Carboni (Inter), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion) y Matías Soulé (Juventus).

A los que se desempeñan en el exterior hay que sumar al ex lateral izquierdo de Lanús Julián Aude (Los Angeles Galaxy de la MLS) y al defensor Renzo Malanca, que se inició en Independiente Rivadavia de Mendoza pero con 19 años ya es titular en Huachipato de Chile. Precisamente en ese país hay preocupación por el caso de Tomás Aviles, que con 19 años ya suma minutos en Racing y está en pleno debate sobre la selección que elegirá.

El mediocampista nacido en Río Gallegos (Santa Cruz) disputó el Sudamericano para la selección chilena gracias a que posee la doble nacionalidad. La Roja quedó afuera del Mundial –al igual que Argentina inicialmente– y Mascherano finalmente optó por incluirlo entre los 37 que estarán entrenando en Ezeiza. Hay que tener en cuenta que esto no descarta a los futbolistas para ser parte de selecciones mayores de otros países en el futuro, teniendo en cuenta el cambio que existe en la reglamentación FIFA sobre ese tema.

Tampoco hay que pasar por alto la presencia de apellidos que sobresalen en el campeonato local como el mediocampista central de Argentinos Juniors Federico Redondo o el lateral izquierdo de Boca Juniors Valentín Barco, que viene de tener una actuación descollante por Copa Libertadores que corona con su retorno a las juveniles de la Selección.

Además están el arquero de Tigre Federico Gomes Gerth (único sparring del equipo campeón del mundo en Qatar), el defensor de Vélez Valentín Gómez, el futbolista de San Lorenzo Agustín Giay, el mediocampista de Rosario Central Gino Infantino y la promesa de Huracán Juan Gauto.

Si bien el reglamento FIFA no exige que los clubes presten a sus futbolistas para la Copa del Mundo Sub 20 al no estar dentro del calendario de competencias oficiales de la entidad máxima del fútbol, las autoridades de AFA llegado el caso sólo tendrán que negociar por los 12 futbolistas que se desempeñan en el exterior. ¿El motivo? Los dirigentes del fútbol argentino acordaron meses atrás ceder a sus jugadores por Estatuto.

“Todo jugador con edad para participar en el respectivo torneo oficial debidamente designado y convocado que sin causa justificada no concurra a cualquier citación dispuesta por el Director Técnico de dicha Selección o por la autoridad u organismo competente de la AFA, para entrenamientos, concentraciones, cotejos concertados, prácticas, etc. quedará automáticamente inhabilitado para integrar equipos de cualquier disciplina y categoría y de cualquier club por todo el lapso que perduren las actividades y partidos del Seleccionado para el cual había sido citado”, indica el artículo 85 del Estatuto que se actualizó en diciembre del 2022, donde además indica que habrá sanciones si sucede esto.

LOS 37 CONVOCADOS POR MASCHERANO

ARQUEROS

Federico Gomes Gerth (Tigre)

Nicolás Claa (Lanús)

Franco Herrera (Barracas Central)

Lucas Lavagnino (River Plate)

DEFENSORES

Román Vega (Barcelona, España)

Franco Carboni (Monza, Italia)

Julián Aude (Los Ángeles Galaxy, Estados Unidos)

Renzo Malanca (Huachipato, Chile)

Brian Aguilar (Lanús)

Agustín Giay (San Lorenzo)

Nahuel Arias (San Lorenzo)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Valentín Barco (Boca Juniors)

Ulises Ciccioli (Rosario Central)

Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)

Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata)

Esteban Lucero (Defensa y Justicia)

Tiago Palacios (Talleres)

MEDIOCAMPISTAS

Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra)

Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal)

Nicolás Paz (Real Madrid, España)

Valentín Carboni (Inter, Italia)

Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

Gino Infantino (Rosario Central)

Christian Ordóñez (Vélez)

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata)

Federico Redondo (Argentinos)

Tomás Avilés (Racing)

DELANTEROS

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Luka Romero (Lazio)

Matías Soulé (Juventus)

Alejo Véliz (Rosario Central)

Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata)

Brian Aguirre (Newell’s)

Lucas Besozzi (Central Córdoba)

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán)

Juan Gauto (Huracán)