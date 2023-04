Celeste Cid confirmó su noviazgo con el músico Abril Sosa

Celeste Cid está en pareja con Abril Sosa y por primera vez confirmó la relación amorosa en sus redes sociales. La actriz publicó un video en el que aparece con el músico sentados en una playa de Mar del Plata. “En una peli”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, sus amigas le dejaron mensajes cariñosos celebrando el anuncio del romance, como Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Zaira Nara y Jimena Monteverde.

En tanto, el músico republicó una de las fotos subidas por su novia con un tierno mensaje: “Y quedarnos en un día eterno. C”. En otra historia, agregó: “Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible, como una música”.

Quién es Abril

Miguel Sosa, más conocido por su apodo artístico Abril, fue baterista de Catupecu Machu entre 1995 y 2002, y grabó el emblemático Cuentos Decapitados, disco icónico de la banda liderada por los hermanos Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. El año pasado regresó al país pero también a formar parte de la nueva reencarnación de la banda.

El artista fue el primero en blanquear el romance través de una foto que compartió en su cuenta de Instagram a principios de abril. “Lunes. El día de la luna. 23.18″, escribió el baterista sobre una foto en la que se la ve a la actriz, relajada y contenta, sentada sobre un enorme sillón. A la publicación, reflejada en una Instagram Story, además le agregó un corazoncito rojo.

Hay una reconocida frase que dice: “Nunca digas nunca”. Antes de ponerse de novia con Abril, Celeste había asegurado que nunca más iba a salir con un músico, pero luego se arrepintió. Es que ella tuvo varias parejas del mundo del rock, como Emmanuel Horvilleur -con quien tuvo a su hijo André-, Chano Moreno Charpentier, Fito Páez y Joaquín Levinton.

En mayo del año pasado anunció su separación del realizador audiovisual Iván Pierotti, con el que estuvo por cuatro años. “Estoy sola y muy bien. Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”, había dicho en aquel momento. Pero la soltería llegó a su fin y está nuevamente en pareja. Y una vez más, con un músico de rock.

Durante aquella charla, confesó que muchas veces ser famosa no la ayuda a la hora de conocer posibles candidatos: “Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy...”. Incluso en esa oportunidad admitió que en ciertas oportunidades ella tuvo que dar un “empujón” a la otra persona para concretar alguna salida romántica. “A veces es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!”, manifestó entre risas.

En la entrevista también contó que su hijo mayor, André, fruto de su relación con Horvilleur, cumplió 18 años. “No lo puedo creer, está muy alto, divino. ¡Polémico, hemos crecido! En buena hora”, reconoció Cid, quien también es mamá del pequeño de cinco años, Antón, fruto de su noviazgo con el actor Michel Noher.