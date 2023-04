Los entusiastas de la numismática están actualmente en la búsqueda de una moneda de 25 centavos que posee una característica muy específica que la hace altamente deseada por los coleccionistas. Debido a esto, los coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes de dinero por esta moneda, que se cotiza en hasta $15,000.

Pero este no es el único caso en el que los coleccionistas están dispuestos a pagar grandes sumas por pequeñas anomalías. En Mercado Libre, se pueden encontrar billetes de $20 que se venden por hasta $30,000 debido a pequeños errores de impresión que no son perceptibles a simple vista. Asimismo, se publicó un billete de $100 que presenta una falla de tinta en la cara de Eva Perón, lo que multiplicó su valor original varias veces y lo ha hecho venderse a más de $40,000.

Algunas monedas acuñadas en 1994 llegaron a los catálogos de los coleccionistas por ser imantadas

¿Cómo es la moneda de 25 centavos más buscada?

La moneda de 25 centavos en cuestión es de Argentina y es del año 1994. Además, para alcanzar un precio tan elevado, debe ser imantada y estar en un buen estado. Los coleccionistas están dispuestos a pagar estas sumas ya que, en la numismática, los pequeños detalles y errores inesperados pueden dar lugar a piezas únicas e irrepetibles.

Es importante mencionar que estas monedas no deberían ser imantadas ya que están compuestas de cuproníquel, una aleación de cobre y níquel que no es magnética. Sin embargo, en algunos casos, se encontró que estas monedas se adhieren a un imán. Si una moneda cumple con las características mencionadas y está en buen estado, podría venderse por hasta $15,000.

La rareza de estas monedas radica en que son atraídas por un imán, cuando en principio la aleación que se usaba no debería tener esa propiedad

En Mercado Libre, las publicaciones las ofrecen a $6.991, $10.000 y hasta $15.000 por ellas. Una pequeña fortuna de casi USD 40 por una moneda que pasaría desapercibida en cualquier bolsillo.

Pero lo que piden los vendedores en Mercado Libre puede ser bastante excesivo. Y que alguien ofrezca vender estas monedas raras a $15.000 no quiere decir que cualquier que encuentre una en su casa pueda obtener ese dinero a cambio de las suyas.

Características de la moneda de 25 centavos

Es del año 1994

Tiene que ser imantada

Tiene que estar en buen estado

¿Cuál es su verdadero valor?

En principio, las monedas y la rareza que les da su valor de colección existen. El especialista numismático Ariel Dabbah confirmó que son objetos que están catalogados por los coleccionistas, a diferencia de otras monedas o billetes comunes y corrientes.

“Es una variedad catalogada. El cospel es imantado cuando en general no debería serlo. El catálogo pone 15 o 20 dólares de valor”, dijo Dabbah,

“Lo que no sé es cuanta demanda real pueda tener en el mercado siendo que la mayoría de los coleccionistas de errores y variedades que la querían en su colección la encontraron buscándola. Por lo que no queda mucha gente que esté dispuesto a pagar por ellas”, sostuvo el coleccionista que, aseguró, no pagaría esos valores por un ejemplar.