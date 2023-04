Manzur sumaría otra presentación en su contra

"Mañana según nos informan desde la oposición, directamente entraría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el planteo del alfarismo, es decir, del Partido para la Justica Social que integra Juntos por el Cambio, para que el máximo tribunal sea la que determine si Juan Manzur puede ser candidato a vicegobernador, integrando la fórmula oficialista, con Osvaldo Jaldo como candidato a gobernador", anticipó para Los Primeros TV el columnista Álvaro Aurane.

Expresó además que este nuevo planteo judicial se concretará una vez que esta noche queden firmes todas las candidaturas ante la Junta Electoral Tucumán, para los comicios del próximo 14 de mayo.

Esta nueva impugnación del Partido para la Justicia Social contra Manzur, surge a partir de la consideración de que "el actual Gobernador no puede ser habilitado porque viene de 8 años de ser gobernador, precedido de otros 8 años como vicegobernador (durante la gestión de José Alperovich), para ser candidato una vez más en la provincia", explicó Aurane.

Manzur ganó las elecciones para la gobernación de Tucumán en 2015 y obtuvo la reelección en 2019, con Osvaldo Jaldo como vicegobernador. Antes, había ejercido como vicegobernador de José Alperovich en los mandatos 2007-2011 y 2011-2015.

Vale recordar además que el Superior Tribunal provincial hizo lugar al recurso de amparo que había presentado el gobernador y declaró que “de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el Gobernador que ha sido elegido en dos oportunidades consecutivas para tal función puede ser propuesto como candidato a, y eventualmente elegido como, Vicegobernador en el siguiente período”.

En ese fallo Aurane recordó que también quedó expuesta la posición de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, quienes indicaron que "acá no hay caso y que por lo tanto, el planteo resulta abstracto, ya que en ese momento Manzur no era candidato a nada y los vocales de la Corte expresaron que no podían fallar sobre supuestos".

El planteo de Manzur

En octubre último, Manzur se presentó ante la Corte local con un amparo para solicitarle que lo habilite a postularse en los comicios del 14 de mayo del año próximo como compañero de fórmula del actual gobernador interino, Osvaldo Jaldo.

En su planteo había señalado que “la Constitución provincial, en su artículo 90, establece que el vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y reelecto por un período consecutivo”, con lo cual Jaldo está habilitado para pelear por la gobernación en 2023".

Sin embargo, advirtió que la Carta Magna no contempla la posibilidad de que el gobernador, luego de cumplir un segundo mandato consecutivo, pueda postularse como candidato a vicegobernador. Manzur sostuvo se trata de “una omisión normativa que ocasiona una lesión directa e irreparable a un derecho humano básico y trascendental, como es el derecho electoral pasivo” que debía ser reparada.