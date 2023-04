El trabajo en negro alcanzó el récord del 43%

La recuperación de la actividad económica luego de la pandemia - + 10,4% en 2021 y + 5,2% en 2022 - fue acompañada del avance del empleo no registrado, con salarios más bajos, y del cuentapropismo informal, lo que se ha traducido en una mayor precariedad laboral y mayores índices de pobreza incluso entre los que están ocupados y registrados.

El empleo que más creció tanto en 2021 como durante 2022 fue el de los asalariados no registrados. Luego del desplome en 2020 por la pandemia y cuarentena, en 2021, los puestos de trabajo crecieron el 4,4%, cuando los de los asalariados no registrados crecieron más del doble ( +10,4%), al pasar de 4.486.000 a 4.975.000.

En 2022, los puestos laborales avanzaron el 5,8%, y los de los asalariados no registrados avanzaron más del doble: sumaron a fines del año pasado el récord de 5.613.000, una suba del 12,9%, equivalente a 641.000 puestos laborales.

Los 5.613.000 puestos de trabajo informales, que superan por lejos los 5.119.000 de fines de 2019, equivalen al 43,3% sobre un total de 12.955.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados, de acuerdo a la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” que difundió este martes el INDEC. En 2021, esa proporción era del 41,4 %.

Además, hay 5.720.000 puestos de trabajos independientes o por cuenta propia – que en una alta proporción son precarios e informales -- y 3.690.000 en el sector público. En total son 22.365.000 puestos de trabajo versus 21.130.000 de un año atrás. Son 1.235.000 puestos laborales más, de los cuales poco más de la mitad son asalariados informales.

Entre los registrados el aumento fue de 350.000 puestos laborales. Y en el cuentapropismo, en su mayoría informal, aumentó en 245.000. Buena parte de este sector son puestos en relación de dependencia contratados como "factureros" o Monotributistas.

En el sector público, los puestos laborales subieron de 3.649.000 a 3.690.000: fueron 41 mil nuevos puestos.

En cuatro actividades son más los asalariados no registrados que los registrados: personal de casas particulares sobre 1.711.000 puestos de trabajo, 1.204.000 no están registrados (70,3%), a pesar de los incentivos oficiales para registrar a las trabajadoras de Casas Particulares. En agricultura y ganadería 1.279.000 asalariados, 650.000 no están registrados (50,8%), con 613.000 puestos de trabajo "independientes".

En servicios sociales y salud privados sobre 698.000 no están registrados 371.000 ( 53,2%). Y en Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales, sobre un millón, 501.000 no están registrados.

Todos estos datos oficiales marcan el fuerte avance de la precarización laboral. Y unido al deterioro de los salarios, fue bajando el costo laboral de lo que se infiere que la recuperación de la economía fue incentivada por el empobrecimiento de la fuerza de trabajo, tanto registrada como no registrada.

En coincidencia con el INDEC, en base a datos del cuarto trimestre del año pasado, la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que “en la Ciudad, 314.000 asalariados y asalariadas constituyen el conjunto de población sin registro en la Seguridad Social o que aportan por sí mismos en forma exclusiva sin que su empleador efectué los descuentos jubilatorios reglamentarios. Esto significa que un poco más de uno de cada cuatro asalariados y asalariadas se encuentran en condición de precariedad laboral” .

El Informe porteño señala que "en relación al cuarto trimestre de 2021, la población que trabaja por su cuenta se incrementó 6,0%, hasta ubicarse en el registro más alto de la serie, iniciada a finales de 2014. En tanto, si la comparación se hace contra 2019, el ascenso es de 10,8%".

Los no registrados carecen de obra social tienen salarios más bajos, no tienen cobertura por accidentes de trabajo y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la Seguridad Social.

Además, explica por qué al alcanzar la edad jubilatoria no reúnen los 30 años de aportes para acceder a la jubilación, y tienen que acudir a moratorias, asumiendo el pago por los períodos no aportados por sus empleadores. O jubilarse con la PUAM ( Pensión Universal al Adulto Mayor) con el 80% del haber mínimo.

