El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ante empresarios del círculo rojo su plan económico. Lo hizo en la cena del Foro Llao Llao, el evento que reúne a más de 100 importantes empresarios en el lujoso hotel de Bariloche. Reconoció que no eliminará el cepo de inmediato, dijo que impulsará un nuevo modelo monetario y cambiario, anticipó que buscará una reforma laboral y habló de la “desregulación más importante de los últimos treinta años”. Aprovechó la ocasión para desmarcarse de los discursos rupturistas de Bullrich y Milei.

En el ida y vuelta con los hombres y mujeres de negocios, Larreta sostuvo que su plan económico tiene tres pilares: “La estabilización, que es el gran desafío para volver a ganarnos la confianza de los argentinos y del mundo, la consolidación de reformas estructurales para mejorar la productividad y un plan de desarrollo concreto para los sectores estratégicos”.

En esa línea, anticipó que en caso de ser electo impulsará un nuevo modelo monetario y cambiario. “Vamos a reconstruir la independencia del Banco Central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable”, dijo.

Como el resto de los candidatos, el jefe de Gobierno porteño aprovechó la oportunidad para referirse al cepo cambiario pero reconoció que no lo eliminará de inmediato: ”Se irá lo antes posible. Un sólo dólar, claridad para todos, transparencia y previsibilidad. Pero difícilmente sea el primer día”, explicó.

En ese mismo marco, despachó dudas sobre un tema recurrente entre los empresarios y confirmó que buscará encarar una reforma laboral: “Vamos por la modernización en el siglo XXI. Impulsaremos marcos jurídicos para las nuevas formas de trabajo y terminar con la industria del juicio”.

A su vez, se sumó a la lista de candidatos que buscan transformar los programas sociales en empleo: “Los planes tienen que dejar su política asistencialista, tienen que ser una ruta directa al trabajo y al progreso”. También apuntó a una reforma impositiva para “encarar una baja progresiva de impuestos”.

El precandidato de Juntos por el Cambio insistió con la idea de que “no hay 100 días, hay 100 horas” para tomar las primeras medidas y sorprendió al anunciar que llevará adelante “el plan de desregulación más ambicioso de los últimos 30 años”.

Tampoco faltó alusión al frente fiscal, al que consideró la principal ancla del programa. “Vamos a terminar con el déficit que es la madre de todas las batallas. Eso implica bajar el gasto público”, dijo. Aunque a diferencia de otros postulantes opositores, dijo que revisará “línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales”

Diferencias con Milei y Bullrich



El mandatario porteño aprovechó la ocasión para desmarcarse de las posturas rupturistas de Javier Milei y Patricia Bullrich, que también pasaron por el Foro. Y lo hizo de entrada: “Yo estoy para liderar un cambio real y duradero, no cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes. Eso, que quede para un reality show”, dijo.

Larreta también sostuvo que para generar cambios se necesita “consolidar una nueva mayoría” y que “eso solo se consigue cuando sabés escuchar”. También dijo que eso no no es sinónimo de acordar y le pidió a los empresarios que “no sean cómplices y que no caigan en los slogans facilistas”

Sin mencionar específicamente a nadie dijo que “algunos proponen seguir con la confrontación y la violencia”. Todos lo leyeron como un mensaje al referente libertario. “Ese tiene más rating, pero sus chances de éxito son nulas. Ya lo probamos y nos salió muy mal. No cuenten conmigo para repetir los errores del pasado”, completó.

Para el cierre, el Jefe de Gobierno cerró los ojos y se vio en un manual de estudios:“Yo quiero liderar la generación del 23, y quiero que sea reconocida por los libros de historia y no por la aprobación inmediata o por los resultados de la próxima elección”,dijo. El objetivo, a priori, parece ambicioso teniendo en cuenta los desafíos que deberá afrontar el próximo inquilino de la Casa Rosada.