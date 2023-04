Liberaron al detenido por la muerte de la modelo brasileña

La fiscalía que investiga la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues Santos Gomes ordenó la falta de mérito para el único detenido que tenía la causa. Por esta disposición de la justicia, el empresario Francisco Sáenz Valiente será liberado durante esta madrugada.

El abogado Rafael Cúneo Libarona confirmó a TN que la disposición resuelta por la fiscalía llegó luego de analizar las pruebas que fueron aportadas a la causa. Y adelantó que el empresario continuará vinculado con la investigación pero ya en libertad. También explicó que la liberación de su defendido se hará efectiva en las próximas horas.

El empresario es el dueño del departamento en el que se encontraba la modelo y era el único detenido que tenía la causa. “Estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio Público porque para dictar la libertad y falta de mérito tuvo en cuenta las pruebas y testimonios que se aportaron. En una de esas declaraciones se pudo probar que (a la modelo) le agarró un brote psicótico”, explicó Cúneo Libarona.

También corroboró que en el departamento en el que estuvo la joven brasileña se consumieron grandes cantidades de drogas y alcohol. “No sabemos cuáles fueron las drogas que consumió Emmily Rodrigues. Por eso estábamos convencidos de pedir la libertad. Ahora la investigación continuará pero él ya estará libre”, agregó el abogado.

En cuanto a las condiciones en las que se encontraba Sáenz Valiente cuando la joven cayó al vacío, el abogado dijo que el empresario “estuvo lúcido” todo el tiempo a pesar de que él también había consumido.

“Estaba como El exorcista”: el relato de una testigo que estuvo con la modelo



Una de las mujeres que participó de la fiesta en el departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente que terminó con la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, dijo que la víctima parecía “como El exorcista” y que le dio miedo porque parecía que los iba a matar a todos.

Ese testimonio fue aportado por Lía Figueroa Alves, de 36 años, quien es amiga de Sáenz Valiente y declaró ante el fiscal del caso Santiago Vismara y aseguró que esa noche Emmily “estaba como El exorcista” y que inmediatamente pensó en irse por su seguridad.

“La chica estaba como ‘El exorcista’, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba ‘no quiero estar cerca’, por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, dijo Figueroa Álves en su declaración testimonial.

“No sufría depresión ni era adicta”: habla una amiga de la mujer brasileña que cayó de un balcón en Recoleta

Emmily Rodrígues murió el jueves pasado tras caer de un sexto piso. Mientras se investiga qué sucedió, un grupo de amigas creó un grupo de Instagram para pedir justicia y apuntó contra la mujer que la llevó al departamento del empresario.