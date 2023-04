Milei expuso ante empresarios su plan para dolarizar la economía

El plan de Javier Milei para dolarizar la economía, bajar el gasto público en hasta 13 puntos del PBI, cerrar el Banco Central e instaurar el libre mercado fue presentado este miércoles a los más de 150 empresarios reunidos en el Foro Llao Llao, que lo escucharon atentos, entre curiosos y desconfiados.

Milei, que había llegado el lunes a la noche al emblemático hotel barilochense pero había cultivado el bajo perfil hasta esta mañana, tenía los lineamientos de lo que les iba a decir anotados de puño y letra en su cuaderno. Era la segunda vez que participaba de este foro, aunque esta vez la cercanía de las elecciones hizo que su presencia tomara relevancia.

El candidato por Alianza Libertad expuso sus ideas de dolarizar y les dijo a sus oyentes que "si fuera por el Banco Central y el robo del Estado, los empresarios presentes no serían los más importantes de Argentina, si no que de todo el mundo" y esto provocó los aplausos del público.

Para Milei, la dolarización de la economía, tal como la plantea "lejos de traer problemas, trae muchas soluciones". Según el economista, el principal benefició de "eliminar la moneda" es terminar para siempre con la inflación, que la comparó con "un ruido en una comunicación"

"Cuando vos eliminas la inflación, ese ruido desaparece y la asignación de recursos de la economía es la correcta porque es la que los individuos deciden hacer voluntariamente. Entonces, en ese contexto, además, vos vas a tener más capital per cápita, vas a tener más productividad y vas a tener mejores salarios reales. Por lo tanto, lejos de ser un costo social, lo que vos vas a tener es beneficios sociales", afirmó en una rueda de prensa.

Antes, dijo al ser consultado sobre si no existe otra forma de terminar con la inflación que eliminar la moneda: "La moneda es un invento del sector privado. Debería pertenecer al sector privado. No existe tal cosa como la política monetaria óptima. Nada de eso. Lo único que puede hacer la política monetaria es daño".

El plan del libertario es entonces terminar con el peso, pero asegura que no puede prever al día de hoy cuál sería el precio de conversión con el dólar al que se debería cerrar la economía para hacer el pasaje de un sistema monetario a otro. "Es ciencia ficción", dijo.

Aunque sus ideas pueden sonar extremistas, Milei ha logrado captar la atención de un número significativo de la población. El candidato aseguró que si llega al Gobierno y no encuentra apoyo de la oposición para avanzar en estas medidas, "utilizará la consulta popular": "A diferencia del referéndum, no necesitamos pasar por el Congreso. El referéndum como es mandatorio, como es exigible, como es un convenio, tiene que pasar por el Congreso", explicó.

"En ese contexto digo si la consulta sale bien y los políticos aún desean bloquearla. Los voy a exponer frente a la sociedad. Sí, es más, la gente decidirá que bueno, quiere libre mercado, pero no quiere eliminar la moneda doméstica y quiere seguir teniendo moneda local. No hay problema. Tengo un programa de ajuste lo suficientemente fuerte como para que el fisco, en lugar de ser un elemento que expande dinero, absorba dinero", dijo.

Los acercamientos con Juntos por el Cambio

El candidato reconoció que tiene puntos en común con algunas de las propuestas de Juntos por el Cambio. "Tengo buena relación, que tengo puntos de contactos y no es nuevo que yo haya ofrecido crear un nuevo espacio conjuntamente, sin radicales, sin Coalición Cívica, sin kirchneristas", dijo y agregó: "Creo que la política le debe a los argentinos de bien un ordenamiento ideológico para que la gente sepa que vota lo que vota".

"No puedo convivir con la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda. ¿Me comprendés? No puedo convivir con el ala blanda del PRO, que son kirchneristas de buenos modales. ¿O sea, me entendés? En la lógica de la democracia eso debería estar separado. No tienen que estar juntos. Esa es mi impresión, porque si no, vos no tenés mandato", aseguró y desterró la oportunidad de sumarse a la interna del partido opositor.

Sin pesos y sin déficit

El plan de Milei para dolarizar la economía incluye la "recompra" de todos los bonos del Tesoro, los títulos del Banco Central y de los pesos emitidos que circulan por la calle. Para esto, el economista calcula que se necesitan cerca de US$ 35.000 millones. Como alternativa para financiar ese gasto, Milei afirmó que una opción sería endeudarse, aunque no dijo con quién ni de qué modo, y la segunda sería terminando con el déficit.

"El déficit que se votó en el presupuesto, que yo voté en contra, perdimos 202 a 11. En esa votación incluía un déficit fiscal de US$30 mil millones", dijo y aseguró que terminar con ese rojo "no es un problema técnico, sino que es un problema político".

Consultado por el respaldo social para tomar medidas tan drásticas, el candidato aseguró: "Los más beneficiados con este tipo de medidas son los sectores más postergados, los sectores más vulnerables". Al mismo tiempo, remató: "Hay gente que sí va a estar asustada. La casta está asustada ahora. La casta. Ojo, que es la casta. Los políticos ladrones. Los sindicalistas, chorros, los empresarios, prebendas varios, los periodistas que viven de la pauta y los sobres

