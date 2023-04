“Por ahí quedaban embarazadas tres o cuatro mujeres juntas”

Antonio Ríos tiene 20 hijos y está esperando el resultado de un test de ADN para saber si es padre de una joven que asegura ser su hija. A una semana de haber sido noticia por contar que nunca usó preservativo para tener relaciones sexuales, el cantante defendió su postura nuevamente y reavivó la polémica.

El artista estuvo como invitado de A la tarde (América) este martes y, al ser consultado por si no temía contraer una enfermedad de transmisión sexual, se justificó: “Es que no fueron relaciones casuales. Yo salía con una chica que yo estaba seguro de que no era ninguna enferma, o por ahí se trataba con los médicos, y estaba bien, y estaba todo bien”.

Al autor de “Nunca me faltes” le insistieron: “¿No pensabas entonces en que era necesario cuidarse?”. “No, no. No pensaba”. En la entrevista, Ríos cometió un sincericidio y reveló cómo hizo para tener 20 hijos: “Por ahí quedaban embarazadas tres o cuatro juntas”.

Cinthia Fernández le pidió a Antonio Ríos que usara preservativo y la respuesta del músico la indignó

Antonio Ríos es la cabeza de una familia muy numerosa. Tiene 20 hijos y cada vez que lo repite muchos quedan impactados. Esta vez le tocó a Cinthia Fernández, que se sacó la duda y le preguntó por qué no usó preservativo. Sin embargo, la respuesta del músico no la conformó. “Nunca me gustó cuidarme”, aseguró el intérprete de “Nunca me faltes” en Nosotros a la mañana (eltrece).

La panelista fue por más e intentó convencerlo advirtiéndole sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero a él pareció no interesarle. “No me hace falta cuidarme ahora”, aseguró intentando dar por finalizado el tema.

Antes de pasar al ámbito laboral, la ex de Matías Defederico quiso saber si alguna vez fue infiel, y a él no le tembló la voz para reconocer sus aventuras. “Sí, he convivido con cuatro mujeres y las cuatro quedaron embarazadas”, cerró.

Tras haber tenido 18 hijos, Antonio Ríos se hizo la vasectomía

Antonio Ríos siempre sorprende al hablar de sus hijos. Hasta hace poco tenía 19 -16 de sangre y 3 del corazón-, pero después aparecieron dos más y decidió hacerse la vasectomía. Sacó un turno con el médico, se hizo los análisis y poco después pasó por el quirófano, lo que le dio una gran tranquilidad.

“Me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera, pero sigue funcionando”, aseguró en abril de 2021 durante su visita a Cortá por Lozano (Telefe).

