Julieta Poggio habló de la relación con su novio: ¿hay crisis?

Después de que surgieran rumores de infidelidad por parte de su novio Lucca Bardelli, Julieta Poggio, la tercera finalista de Gran Hermano 2022, habló sobre cómo está su relación con el joven.

En Cortá por Lozano, el programa de Telefe conducido por Vero Lozano, la panelista Costa le preguntó a la influencer si tenía intenciones de mudarse con Lucca, tras haber estado aislada cinco meses en la casa más famosa del país. “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo”, contestó la modelo. “Por ahora me voy a quedar”, agregó.

Al instante, otra de las panelistas, Vicky Xipolitakis, curiosa, quiso saber sobre Lucca y ella: "¿Y la relación cómo viene?". A lo que Poggio respondió: "Bien, no nos estamos viendo mucho". En el piso, los panelistas se lamentaron y Costa acotó -al sentir que la relación de la ex participante no estaría pasando por un buen momento-: "Metí el dedo en la llaga, qué desubicada yo".

En ese sentido, Juariu, que también estaba en el piso, agregó que vio que en los perfiles de Instagram de la modelo y su novio no había "likes" entre ellos últimamente. Julieta se preguntó haciéndose la desentendida: "¿en dónde no hay likes?". Y cerró el tema.

Aunque todavía no hay confirmación de una ruptura, los fanáticos de Gran Hermano 2022 esperan que en algún momento la relación de amistad entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se transforme en una romántica.

Se supo la abultada cifra que le pagaron a Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 por una presencia en un boliche

La tercera finalista de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, hizo una presencia en un boliche de Pergamino, y en el programa radial ‘Nadie nos para’, conducido por Beto Casella en la Rock & Pop, revelaron la exorbitante cifra que cobró la influencer por presentarse en la disco 30 minutos.

La bailarina, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, había invitado a los internautas al evento: “Los espero a todos para pasar una noche bomba, sacarnos fotitos y disfrutar un montón".

“Julieta estuvo en un boliche en Pergamino hace algunos días y ahora se filtró el monto que cobró por asistir al lugar. Ella bailó arriba de una tarima rodeada de vallas, cantó y nada más”, contaron en el programa radial.

Y afirmaron: “Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más, pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”.

Otro dato que se dijo respecto a los contratos de los ex participantes de Gran Hermano 2022 es que la productora ‘Kuarzo Entertainment Argentina’, se queda con el 50 por ciento de las ganancias por publicidad o presencias de los exjugadores de la casa más famosa del país.

Fuente: A24