Un argentino contó en TikTok por qué fue deportado de Estados Unidos

El joven ya había vivido en Miami por cinco meses. Cuando su abuela falleció, volvió a la Argentina para acompañar a su madre. Después de un par de meses en el país, quiso volver a Estados Unidos, pero terminó deportado y el video se hizo viral.

Ignacio estaba ilusionado con viajar nuevamente. Su familia lo acompañó al aeropuerto para despedirlo y él compartió algunas fotos en el video. “Emigrar sale mal”, escribió en la descripción de la primera publicación. En otros dos clips, hizo un ‘story-time’ para hacerle saber a sus seguidores por qué lo expulsaron del país.

A través de su cuenta @nachodeluca11, contó la insólita situación que vivió en las últimas horas. “Cuando llegué a la línea de migraciones, me empezaron a hacer las preguntas clásicas”. Él respondió todo: cuánta plata llevaba, si ya había vivido en el país o si era la primera vez y cuánto tiempo se había quedado antes.

El personal de seguridad quiso saber si había trabajado en el país y él respondió que no. “Quiso saber cómo hice para mantenerme cinco meses sin trabajo”, dijo. Él comentó que tenía trabajo en Argentina y también un par de cosas. Después, le pidieron que espere a un costado para hacerlo pasar por otro lugar.

Lo hicieron pasar a un cuarto donde, según él, “hilan más fino” y le hicieron las mismas preguntas. Sin embargo, cuando terminó, la chica que lo atendió dijo que no le creía absolutamente nada. Le pidió el celular y sus contraseñas para investigarlo, y si no encontraban nada, lo dejarían pasar. Él accedió y le mostró los comprobantes de sus pasajes y reservas.

Dos policías lo acompañaron a buscar sus valijas y revisaron todo. Le cortaron los cordones de las zapatillas y de la campera, también su reloj, y lo encerraron en la celda del lugar. Al rato, la chica apareció con el celular y le dijo que no habían encontrado nada, pero por las dudas lo iban a mandar de nuevo a Argentina.

El chico estuvo detenido hasta las 20 horas (había llegado a Miami a las 7 de la mañana), hasta que alguien vino para decirle que su vuelo estaba por salir. “Los dos policías me acompañaron hasta dentro del avión y le dieron mi pasaporte al piloto”, agregó. Hasta no llegar al país, no iban a devolvérselo.

En los comentarios, muchos replicaron que vivir cinco meses en la extravagante ciudad sin trabajar fue el detonante para que no lo dejen pasar a Estados Unidos. Otros usuarios comentaron que su error estuvo en utilizar la visa de turista. El joven fue deportado por cinco años.

¿Cuáles son los motivos por los que me pueden deportar de los Estados Unidos?

Violar los términos del estatus inmigratorio (residencia permanente, visa de no inmigrante, etc.). Ser inadmisible al momento en el que se ingresó al país. Recibir un estatus de residencia permanente condicional, pero con el tiempo expirado de este estatus. Ser acusado de proveer información falsa a las autoridades inmigratorias o cualquier otra violación que esté relacionada con el fraude mal uso de cualquier documento de entrada, tales como visas o permisos inmigratorios. Cometer fraude matrimonial con el objetivo de obtener un estatus migratorio en Estados Unidos. Obtener una Green card por un matrimonio que ocurrió hace menos de dos años y que luego el matrimonio concluya antes de la duración de dos años. Ayudar conscientemente a extranjeros a entrar a los Estados Unidos, antes, durante o hasta dentro de cinco años después de haber entrado al país. Ser acusado de un crimen de índole moral (como robo o fraude) el cual es castigable con una sentencia de al menos un año en prisión y habiendo sido la acusación dentro de los cinco años admitido en los Estados Unidos. Cometer dos o más crímenes que involucran índole moral en cualquier momento después de haber sido admitido en los Estados Unidos, si las dos acusaciones criminales no vinieron de un mismo esquema de conducta criminal. Cometer un delito grave (como un asesinato o una violación) en cualquier momento después de haber sido admitido a los Estados Unidos. Pasar por un punto de inmigración a alta velocidad. Cometer, conspirar para cometer o atentar cometer un crimen de drogas en los Estados Unidos o en cualquier otro país en cualquier momento después de haber sido admitido en los Estados Unidos. Volverse adicto o abusar de las drogas en cualquier momento después de haber sido admitido a los Estados Unidos. Haber sido acusado de una ofensa que involucra espionaje, traición, sabotaje o sedición que es castigable con al menos cinco años en prisión. Haber sido acusado de ciertas ofensas que involucran armas de fuego u otras armas en cualquier momento luego de haber sido admitido en los Estados Unidos. Haberse presentado falsamente como ciudadano de los Estados Unidos en un intento por ganar cualquier tipo de beneficios. Haber participado en una votación de cualquier elección, lo que viola leyes federales, estatales o locales. Haber participado en actos de genocidio o persecución, incluidos, pero no limitados a la persecución nazi. Haber participado severamente en violar las libertades religiosas de otros o ha participado en reclutar o utilizar niños como soldados para cualquier propósito. Haberse vuelto dependiente de programas de asistencia gubernamental dentro de los cinco años de entrada a lo Estados Unidos si las razones por las cuales se volvieron una carga pública fueron presentadas al momento en el que entraron a los Estados Unidos. No haber notificado a las autoridades inmigratorias relevantes el cambio de dirección dentro de los diez días del cambio, al menos que puedan probar que esa falla no fue hecha deliberadamente o de forma intencional. Haber participado en, o volverse potencialmente participante de, actividades terroristas. A través de su presencia en los Estados Unidos crearían consecuencias negativas serias para la política exterior de la nación. Haber cometido violaciones de tráfico de personas dentro de los Estados Unidos o fuera del país, o haber ayudado, instigado, asistido o conspirado con cualquier otra persona para cometer violaciones serias de tráfico de personas.

Fuente: TN