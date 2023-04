La presidenta del PRO y precandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, fue cortante al rechazar la propuesta del diputado nacional Javier Milei de disputar una interna previa entre ambos con el objetivo de dirimir la candidatura en un eventual espacio conjunto.

“Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich”, había dicho el libertario el lunes pasado. “Yo soy de Juntos por el cambio”, respondió Bullrich, seca, sin más palabras ni gestualidad.

Ante la repregunta, la dirigente agregó poco: “Si él quiere una interna en Juntos por el Cambio, acepto. Pero me parece que Milei es parte de otro partido”.

Luego, al ser consultada por Infobae en Bariloche acerca de si tiene planeado encontrarse con el diputado, Bullrich respondió con un sonrisa: “Ustedes vieron cómo son acá los pasillos, grandes; si me cruzo hablo con él, va a estar todo bien”.

Al mismo tiempo, la titular del PRO buscó alejarse de las discusiones políticas y trató de enfocarse en el plano económico: “Vinimos a hablar de economía, la política la dejamos para después”.

A pesar de su intención, el cambio de tema no prosperó. Segundos después debió responder sobre la intención de María Eugenia Vidal de bajar todas las candidaturas para reordenar la interna de Juntos por el Cambio.

Macri lo rechazó

En el mismo sentido que Mauricio Macri rechazó la postura, Bullrich descartó la idea y aseguró: “Yo quiero competir. A mí me parece que la competencia es la base de la democracia y bajar todas las candidaturas para que alguien ordene a dedo… No, no, no me gusta”.

Vale recordar que la diputada nacional y ex gobernadora había instado al espacio a “bajar todas las candidaturas” para “ordenarse y volver a empezar”, con el fin de superar la crisis interna que atraviesa y ofrecer al mejor postulante para las elecciones.

Pero la idea no le gustó a Bullrich, que expresó su preferencia para que sea el voto de la ciudadanía el que elija entre todos los precandidatos al mejor para postularse a la Presidencia.

Federico Angelini, que esta semana asumirá la presidencia del PRO, acompañó a Bullrich a Bariloche y avaló, con gestos, la postura de su aliada. “No hay otra opción que ir dirimir las diferencias con consenso o con internas”,dijo.

El dirigente tiene como objetivo apagar el fuego interno del partido y para ello agendó reuniones con Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que este martes disertará ante el establishment reunido en el Llao Llao.

Con varios focos internos, no tiene una tarea sencilla y sabe que el primer objetivo es volver a la calma. Bullrich, por su parte, decidió pisar el acelerador durante la campaña e intentar sumar adhesiones internas a su postulación.

En ese marco, aprovechando su presencia en la ciudad cordillerana, se reunirá con los legisladores que el domingo pasado fueron electos en los comicios provinciales que inauguraron el calendario nacional de 2023.

“Cambia Río Negro hizo una enorme elección el domingo pasado. El piso de electores pasó de un cinco a un 23 por ciento, lo que demuestra la necesidad de cambio que tienen no sólo los rionegrinos, sino los argentinos en general” dijo.