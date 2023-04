Napoli y Milán se miden por un lugar en semifinales

Se juega la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, no queda espacio para los errores si quieren clasificarse a las semifinales y para los equipos italianos sería volver a la élite del futbol mundial. El pronóstico Napoli vs Milan puede favorecer a los Rossoneros por su historia europea, pero los napolitanos están haciendo historia, por lo que no quieren perder la oportunidad de firmar la mejor temporada de su historia. Sin embargo, el marcador es abierto y el Diego Amrando Maradona sabe lo que están viviendo para hacerse sentir.

Alineaciones

Nápoli: (1)Alex Meret; (22) Giovanni Di Lorenzo,(13) Amir Rrahmani, (5) Juan Jesus, (6) Mário Rui; (91) Tanguy NDombèlé, (68) Stanislav Lobotka,(20) Piotr Zielinski,(21) Matteo Politano; (9) Victor Osimhen y (77) Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luciano Spaletti

Milan: (16) Mike Maignan; (2) Davide Calabria, (24) Simon Kjaer, (23) Fikayo Tomori, (19) Theo Hernández; (33) Rade Krunic, (8) Sandro Tonali, (10) Brahim Díaz, (4) Ismael Bennacer; (17) Rafael Leão, (9) Olivier Giroud. DT: Stéfano Pioli

Fuente: TyC Sports