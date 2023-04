La seguridad es un pilar fundamental en las políticas de WhatsApp, de modo que la aplicación constantemente busca reforzar sus sistemas de verificación y la encriptación de las conversaciones.

A pesar de los intentos, la red de mensajería preferida a nivel mundial aún no logra combatir los robos de identidad, que sólo ven una tendencia alcista y que atentan contra las cuentas bancarias de la víctima y sus contactos.

Ahora, el famoso cantante colombiano Checo Acosta hizo luz sobre estos sucesos y reveló una nueva estrategia fraudulenta que le costó su cuenta personal de WhatsApp.

Le robaron su línea de WhatsApp y el delincuente pudo acceder a varios de sus contactos pidiéndoles dinero en su nombre

A través de su cuenta personal en Instagram, el artista colombiano decidió alertar a sus seguidores sobre una nueva modalidad de estafa cibernética en la que cayó parcialmente.

Esta se originó en WhatsApp, donde el hijo del también músico Alci Acosta recibió un mensaje en su línea personal que decía ser del servicio de soporte técnico de la aplicación de Meta.

El estafador le preguntó a Acosta si podía aceptar que se accediera a su cuenta por medio de otro teléfono móvil. "Mi error fue hundir ‘no'. Ese es un error, hay que eliminar el mensaje", afirmó el cantante.

Al responder el escrito, el victimario logró infectar el dispositivo del hombre y robarle su cuenta personal. Esto supuso un riesgo para los contactos de Acosta, quienes instantáneamente recibieron mensajes haciéndose pasar por él y solicitando dinero.

WhatsApp evitará que los hackers te roben tu cuenta

El robo de cuentas de WhatsApp es una práctica que ha tomado fuerza en muchos países de América Latina, principalmente en México. Usando una técnica de clonación de número telefónico o desvíos de llamada, los delincuentes acceden a la cuenta de usuario en otro dispositivo y extorsionan a tus contactos o extraer información sensible. Si bien existen mecanismos de protección para evitar ser víctima de este delito, la empresa anunció que aumentará las medidas de seguridad.

WhatsApp confirmó que implementará nuevos mecanismos para proteger las cuentas de sus usuarios. Las capas adicionales de seguridad se desplegarán durante los próximos meses, sin necesidad de que las personas tengan que realizar alguna acción. Entre ellas se encuentran una validación más robusta cuando activas tu cuenta en otro dispositivo y un sistema para verificar que tu smartphone no está infectado de malware.

La primera de ellas se enfoca en los usuarios que buscan migrar su cuenta a un nuevo dispositivo. Para evitar que alguien robe tu cuenta de WhatsApp y la active en otro teléfono, la app pedirá que verifiques el cambio en tu viejo dispositivo. La medida es similar a lo que vemos en aplicaciones como Telegram, donde se pide la aprobación desde el móvil donde se instala la app original.

WhatsApp también activará un sistema que verificará si tu dispositivo no ha sido infectado por malware. La medida busca combatir los ataques de apropiación de cuentas (ATO) que envían mensajes sin conocimiento o permiso de los usuarios. La verificación introduce parámetros que evitan que un malware robe la clave de autenticación y se conecte al servidor de WhatsApp fuera del dispositivo del usuario.

"No me estafaron, pero sí me robaron mi número de WhatsApp con otro móvil. Estuve una semana sin la plataforma porque se bloquea", señaló la víctima. Con la ayuda de las autoridades, logró rastrear al delincuente, quien apagó el celular para evitar ser descubierto.