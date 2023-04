La increíble mansión de 129 mil hectáreas de Batistuta

Gabriel Batistuta es un hombre de campo. Más allá del éxito que supo tener como futbolista profesional, el exgoleador siempre se mostró feliz de vivir lejos del ruido y las luces de la ciudad. Quizás por eso construyó una increíble mansión en medio del campo, en Malabrigo, un pequeño paraje a 40 kilómetros de Reconquista, la ciudad en la que nació. En ese lugar pasa la mayor parte de su tiempo junto a su mujer y sus seres queridos.

La impresionante casa de campo del Bati cuenta con 129 mil hectáreas (equivalente a casi 177 canchas de fútbol) en donde tiene instalada una cancha de golf. El exatacante de Boca, Fiorentina y Roma es un excelente jugador y se volvió un fanático de este deporte, en donde supo compartir momentos con Pep Guardiola, otro excelso jugador. “Al golf juega bien Pep, sí, juega bien, es terrible, siempre quiere ganar… ¡Pero conmigo no puede! El hijo me ganó, Marius, nos pegó un baile... pero Pep no, no puede conmigo…”, dijo hace algunos años al diario La Nación.

Cómo es la mansión de campo de Gabriel Batistuta

En el escudo de su casa rural se leen dos letras, bien grandes, LG. ‘La Gloria’, un homenaje para su madre. La flor de lis recuerda la huella de la leyenda en Fiorentina y un par de tacos de polo completan el diseño.

La mansión tiene un estilo antiguo y rústico, como mucha madera como elemento principal de decoración. En sus redes sociales, Batistuta supo mostrar algunos de los lugares más destacados de la casa en donde reslatan un amplio living y un hermoso hogar a leña donde calentarse en invierno.

La casa cuenta con madera en tonos oscuros, paredes a la cal, muebles macizos y rústicos, detalles campestres, toques simples y cálidos, y grandes mesas.

También se destacan una cancha de voley y un asador súper profesional en donde el exgoleador de la Selección argentina se anima a desafiar a cualquiera “¡Mejor asador que goleador! Abro el desafío, anótense”, escribió en uno de sus posteos en redes.

En la mansión no faltan tampoco los animales. Batistuta y su mujer, Irina Fernández, tienen caballos y también se dedican a la cría de ovejas, cerdos y gallinas.

La esposa del futbolista es una enamorada de los atardeceres en su mansión de Reconquista y suele subir varias fotos a sus redes sociales.

La casa, por supuesto, es el lugar elegido para pasar las fiestas familiares como Navidad, Pascua, Día del Padre y Día de la madre, los eventos más significativos de celebración. Por supuesto que tampoco faltan los veranos en familia donde todos disfrutan de la imponente pileta.

Con los años, “el bati” se transformó en un hombre de campo. Y afirma que “para trabajar en el campo, tenés que estar preparado; hay que laburar por si viene la seca, hay que tener pozos de agua, hay que vacunar. Si no estás organizado, no es rentable para nada”.