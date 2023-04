La CD de San Martín lanzó una advertencia a los jugadores

"Si vienen a jugar en San Martín, no hay 'Shampoo', no hay joda, no hay 'Mr John´s', no hay nada", afirmó el vicepresidente segundo, Carlos Cisneros.

San Martín no está en su mejor momento futbolístico. El mal juego y los peores resultados han generado un clima realmente adverso para ir en busca del ascenso a la Liga Profesional.

Tras la derrota digerida en Jauregui ante Flandria, el vicepresidente segundo de la institución, Carlos Cisneros, lanzó una advertencia a los futbolistas.

"Algunos jugadores se deberán comportar como deben, si no tendrán salida. Si vienen a jugar en San Martín, no hay 'Shampoo', no hay joda, no hay 'Mr John´s', no hay nada. Si no, que se queden en Buenos Aires. Lo vamos a aplicar con dureza, sin excepción", aseguró en el programa Remate, de Radio del Plata.

Además, el directivo confirmó que Alexis Ferrero regresará al cargo de mánager tras el partido por Copa Argentina ante Deportivo Morón. De todos modos, aún no se ha contratado al nuevo entrenador que tomará las riendas del descarriado equipo.