Google quiere seguir avanzando y promete nuevas herramientas

Google parece haberse dado cuenta que Bard, su chatbot impulsado por AI, no es suficiente para competir contra Microsoft y su recién anunciado Bing con ChatGPT. Según The New York Times, la compañía de Mountain View está trabajando en un nuevo motor de búsqueda con funciones de IA, como un generador de imágenes o un chatbot integrado en el propio buscador.

El citado medio afirma que el proyecto, bautizado como “Magi” se encuentra en la fase inicial, y que se ha llevado a cabo después de que Google se enterara de que Samsung podría cambiar el buscador predeterminado de sus dispositivos —actualmente el buscador de Google— por Bing.

El nuevo buscador impulsado por IA, y más concretamente por LaMDA, tendría características que permitirían ofrecer una “experiencia mucho más personalizada”. Una de ellas es un chatbot similar al que Microsoft tiene en Bing, pero aparentemente mucho más avanzado. De hecho, el chatbot de Google sería capaz de responder preguntas de ingeniería de software e, incluso, generar líneas de código. Por tanto, estaría destinado a resolver rápidamente dudas más avanzadas.

Este chatbot, además, se incluiría en el propio buscador, y Google también tiene planeado integrarlo en Chrome bajo el nombre de “Searchalong”. El objetivo es que los usuarios puedan buscar contenido relacionado con las búsquedas que han estado realizando. Por ejemplo, si una persona tiene previsto alojarse en un Airbnb y quiere buscar actividades cercanas, solo tendría que preguntarle al chatbot. Acto seguido, la IA escanearía los resultados de búsqueda y las webs para obtener la información.

Google también trabaja en un generador de imágenes y en un chatbot para aprender idiomas

NYT también afirma que Google está valorando incluir una función con la que los usuarios podrían buscar música mediante una conversación con el chatbot impulsado por IA, así como un generador de imágenes llamado “GIFI”, el cual crearía diseños basándose en los resultados de búsqueda de Google Image.

La compañía también tiene previsto incluir una característica llamada “Tivoli Tutor”, para que los internautas puedan aprender un nuevo idioma a través de conversaciones con una IA. Estas dos funciones, eso sí, son experimentales, y no está claro si finalmente llegarán a estar presentes en el nuevo buscador.

Todas estas funciones, reiteramos, servirían no solo para competir contra Microsoft y OpenAI, sino también para evitar que compañías que utilizan el motor de búsqueda en sus navegadores, decidan reemplazar el buscador de Google por el de Bing. Es, precisamente, algo que ya tiene planeado hacer Samsung y que haría a la firma de Moauntain View perder hasta 3.000 millones de dólares al año.

“Magi”, el nuevo buscador de Google impulsado por IA, podría llegar tan pronto como el próximo mes, aunque por el momento solo estará disponible en Estados Unidos para 1 millón de personas; un número limitado de usuarios, aunque esperan que a finales de año esté activo para 30 millones de internautas. Ya en otoño, la compañía podría incluir funciones adicionales impulsadas por IA, como Tivoli Tutor o similares.