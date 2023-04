El exparticipante de Gran Hermano Juan Reverdito reveló la exorbitante suma que ganan algunos de sus excompañeros del reality por hacer campañas publicitarias en redes sociales y acusó a la producción del programa por la falta de ofertas laborales.

“Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, señaló Reverdito, quien también expuso su difícil situación económica pese a tener contrato por los próximos dos años con Gran Hermano. “Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”, explicó.

Sin dar nombres propios, hace varias semanas que el taxista de 42 años viene haciendo hincapié en las diferencias que hace la producción entre los distintos excompetidores. Primero apuntó contra el espacio que tenía cada uno de los participantes, y ahora lo hizo contra las campañas publicitarias de cada uno.

En una entrevista con el programa El Confesionario de Radio Tu, conducido por otros exparticipantes del reality como Sebastián Pollastro, Jéssica “Osito” Gómez y Nadia Epstein, Reverdito atacó a la producción. “Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”, lanzó.

Al salir de la casa, el taxista fue perdiendo espacio en las ediciones diarias del programa por fuera de las galas y ahora, muy enojado, hizo una denuncia pública: dijo que la producción tiene preferencias por algunos participantes y que no miden “con la misma vara” a todos.

El taxista aseguró que en los programas satélites del ciclo, como los debates, van los mismos exjugadores: “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”.

Incluso, se ofuscó por el ingreso de familiares de participantes a la casa que terminaron ocupando sillas en los debates. “Nunca vi en otros Gran Hermano que no vayan participantes y pongan a los familiares. O que siempre lleven a las mismas caripelas. Evidentemente, no rendimos para ellos. Y si no rendís, te eliminan”, sentenció.

La difícil situación económica de Juan Reverdito que depende del día a día

En ese sentido, contó que está viviendo una difícil situación económica: “Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”,

Reverdito detalló que sale a trabajar con el taxi a las 6.30 de la mañana y termina de circular a las ocho de la noche. “Trabajo de lunes a lunes, 14 horas por día”, explicó el exparticipante, que fue uno de los primeros en salir de la casa de Gran Hermano.

“Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”, agregó el taxista en diálogo Mañananísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

Por último, el taxista reconoció tener ganas de continuar dentro del mundo de la televisión y se lanzó para participar de Bailando por un sueño: “Sé que es difícil, pero me gustaría tener la suerte de ir al Bailando porque sería una revancha personal para mí”.