Cuánto costaría el nuevo estadio de Boca

La situación de Boca con la capacidad de la Bombonera es un tema recurrente en la discusión política del club desde hace años y termina siempre en un laberinto sin salida: el club aumenta en forma constante su masa societaria -ya superó los 300 mil si se cuenta a los adherentes-, pero en Brandsen 805, más allá de reformas ocasionales, por ahora solo hay lugar para algo más de 50 mil personas.

El debate entra y sale de escena y genera división en las opiniones. Daniel Angelici presentó un proyecto llamado “Bombonera 100 mil”, la fórmula Gribaudo–Crespi el Proyecto Esloveno (era la idea del candidato José Beraldi) y Jorge Amor Ameal la Bombonera 360, aunque por ahora ninguno se llevó a cabo.

¿Y un estadio nuevo? ¿En dónde? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto tiempo de construcción llevaría? ¿Es viable? Todas esas preguntas nacen. Y en las últimas semanas surgió una propuesta. La hizo Jorge Reale, quien habló con el medio Clarín y despejó algunas dudas con relación a su idea.

El proyecto del estadio se hizo ante los socios y en las redes sociales de parte del empresario mendocino de 52 años quien asegura que la construcción de una nueva cancha debe ser una idea que atraviese cualquier gestión. Y por eso dio a conocer su proyecto para construir otro estadio en la Isla Demarchi, en el barrio de La Boca y como parte de la Comuna 4. A pocos metros de la histórica Bombonera: solo 10 cuadras de distancia.

Las dimensiones del estadio y su capacidad

Las dimensiones del estadio proyectadas son: 330 metros por 302 metros por 70 metros y el campo de juego sería de 105 por 70 metros. “El tiempo estimado de obra de un estadio de estas características es de 4 años teniendo todos los recursos económicos para llevarlos adelante. La idea es duplicar las populares que existen hoy y que se llegue a 60 mil lugares, además de 52 mil plateas para llegar a 112 mil de capacidad total para nuestros socios”, explicó Reale, quien trabajó el proyecto con su equipo y un estudio de arquitectura (de Enrique Lombardi, el mismo que levantó el UNO de Estudiantes) que encargó las pruebas de suelo a ingenieros especializados y expertos en la construcción. Además, se contemplan 78 cabinas de transmisión y distintas áreas con espacios comunes.

El costo, la financiación y el lugar

“El modo de financiación se va a presentar en mayo y se basa fundamentalmente en la venta anticipada de plateas, que habrá 30 mil más que en la Bombonera, 4 mil 'plateas palco' y las cocheras. La venta de todo esto, adelantada y que se otorga por diez años, nos daría cerca de los 400 millones de dólares que es la inversión. Pero además se buscará un “naming”para la inyección inicial de dinero del proyecto para que luego se pueda avanzar con la preventa de los lugares”, describió Jorge Reale ante Clarín. Y amplió: “Las tierras pertenecen al Estadio Nacional, a quienes queremos tener como socios en esta idea teniendo en cuenta también el Mundial 2030, con un estadio de primer mundo. El sitio es una península, aunque se la denomine isla, y no tiene zonificación por lo que puede construirse un estadio perfectamente. Lo relacionado al impacto ambiental es un estudio que estamos haciendo y para presentar en conjunto en mayo”.

Los accesos

El lugar que se planificó es un predio de 12 hectáreas a la que se puede acceder por tierra. “El estadio va a tener 4.500 estacionamientos se ingresa por una calle de entrada y otra de salida desde Puerto Madero. Y se planearon 3 puentes peatonales de 18 metros de ancho cada uno. Para que se compare, es muy similar al de Puente de la Mujer de Madero. La idea es conectar la Bombonera con el estadio nuevo, que estacione, haga sus previas en sus alrededores y luego pueda ir al estadio nuevo, que es a 10 cuadras”, contó Reale.

Los puentes serán retráctiles, por lo que al ser móviles (como la mayoría de los existentes en esa zona) se habilitarán para los días de partidos.

Qué hacer con La Bombonera

La construcción del nuevo estadio no le imposibilitaría a Boca dejar su localía. Pero llegado el momento, ¿qué hacer con el estadio emblemático del club? “La Bombonera se mantiene en pie, que es para mi algo importante. Se sigue jugando ahí, se utiliza el fútbol femenino, partidos de Inferiores, algún partido que consideremos jugarlo ahí de la Primera. Es viable desde el momento que se generan sponsors, es un estadio en el que todos van a poder estar. Hay que tener una visión comercial que hoy el club no lo tiene y que tenemos que incorporar”, planteó el empresario mendocino que además trabaja para ser candidato en las próximas elecciones.

Reale pretende que su proyecto no divida de cara a las elecciones, sino que unifique. “El proyecto se lo vamos a presentar a todos los que tengan interés. Queremos una idea unificadora, un estadio nuevo en el que podamos solucionar el problema del socio de Boca. Es lo primero que te piden, incluso más que ganar una Copa Libertadores. El socio te pide poder entrar a la cancha. Oficialismo y oposición queremos que acompañen este proyecto. En lo personal no me molesta que se llame como se llame, pero que sea algo que solucione el problema del socio. Nosotros venimos a aportar un proyecto y lo ponemos a disposición del socio, no nos importa quién lo lleve adelante sino que se haga”.