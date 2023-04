En pleno boom mundial de las “lolitas” y siendo todavía una preadolescente, Nicole Neumann ganó popularidad gracias a una polemiquísima tapa de la revista Gente que tenía su imagen y el título “Sexy a los 12”. A propósito de la denuncia de Jey Mammon, la modelo recordó aquellos años.

“Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta”, contó la figura de Los 8 escalones de los tres millones, después de abstenerse de hablar del grave caso que involucra al conductor.

“Igual mi mamá tuvo que parar a varios… Personajes grandes, pero bueno”, lanzó Nicole, admitiendo que a principios de los noventa vivió incomodidades y situaciones cercanas al acoso de figuras conocidas.

“¿Te los cruzaste después cuando creciste?”, indagó el cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“A algunos sí y algunos no. Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada”, rememoró.

Nicole Neumann tuvo un accidente doméstico con sus uñas

En medio de los conflictos con su expareja y padre de sus hijas, Fabián Cubero, y el momento de tensión con Indiana, su hija mayor, quien no quiere vivir con ella, Nicole Neumann publicó en sus redes el accidente doméstico que sufrió que casi la deja sin un dedo de la mano.

En las últimas horas anduvo circulando un video de una chica que “por cuidar el esmaltado de sus uñas” apretó el botón del inodoro con la falange y se le quedó trabado el dedo por lo que debió pedir ayuda.

En ese marco, Nicole tuvo el mismo percance y en sus historias de Instagram, la modelo compartió una imágen con el siguiente mensaje: “¿Me creen si les digo que me pasó igual?”.

Y luego, agregó: “Estaba sola y de la vergüenza tiré hasta cortarme todo el dedo y sacarlo. (Mis amigas, hijas y futuro marido lo vieron!), (fue la primera vez que me hice!)”.

El letal comentario de Manu Urcera a Nicole Neumann que detonó la crisis familiar con Indiana Cubero: “Las tres”

El poco tacto de Manu Urcera en el posteo de su novia generó una gran cantidad de comentarios en redes y hundió más la pelea que ya tiene algunos meses con Indiana Cubero.

El corredor concurrió al autódromo de Paraná acompañado de la modelo y sus dos hijas menores, Allegra y Sienna Cubero, puso el dedo en la llaga de su pareja por la pelea que la distanció de su hija Indiana, fruto de se relación con Fabián Cubero.

La jurado de los ocho escalones tiene circulando a su alrededor miles de rumores por el problema con su hija mayor Indiana generado por el mismísimo Manu. Es por esto que el comentario de este cayó bastante mal entre los fanáticos de la modelo.

La foto que Nicole compartió en Instagram es una carrusel de fotos en el circuito, con un epígrafe que nada que ver tenía con la pelea: “Golden hour en Parana”. A esta foto su prometido contestó: “Gracias a las 3 por acompañarme”, generando un revuelo en las redes.

Estos fueron algunos de los comentarios en Instagram: “que Manu se arregle con la hija seria mejor, que te parece”, “acá claramente está el problema con Indiana, después le echan la culpa al padre por ventilar pero aclarar siempre q son 3, me parece de cuarta !”, “Ojalá se arreglen las cosas con tu hija mayor. No es justo”.